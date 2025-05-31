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"Просто шокирует": в Германии испугались угроз Мерца в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025
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00:43 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/germaniya-2020087133.html
"Просто шокирует": в Германии испугались угроз Мерца в адрес России
"Просто шокирует": в Германии испугались угроз Мерца в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025
"Просто шокирует": в Германии испугались угроз Мерца в адрес России
Воинственная риторика канцлера Германии Фридриха Мерца и поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву втянут Германию в прямой конфликт с Россией, пишет Berliner... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T00:43:00+03:00
2025-05-31T00:43:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Воинственная риторика канцлера Германии Фридриха Мерца и поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву втянут Германию в прямой конфликт с Россией, пишет Berliner Zeitung."Мерц, конечно, играет с огнем. Его логика политики безопасности в лучшем случае кажется недальновидной, а в худшем — безответственной. &lt;...&gt; Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?" — задалось вопросом издание.По мнению автора, Мерц действует без какой-либо внятной стратегии и лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине."Легкомыслие, с которым Мерц сделал свое заявление, просто шокирует", — резюмировал журналист.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250529/pushkov-2019865482.html
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в мире, германия, россия, украина, фридрих мерц, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Просто шокирует": в Германии испугались угроз Мерца в адрес России

BZ: риторика Мерца и поставки Taurus Киеву втянут Германию в войну с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Воинственная риторика канцлера Германии Фридриха Мерца и поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву втянут Германию в прямой конфликт с Россией, пишет Berliner Zeitung.
"Мерц, конечно, играет с огнем. Его логика политики безопасности в лучшем случае кажется недальновидной, а в худшем — безответственной. <...> Что произойдет, если поставленный Германией Taurus поразит цель, которую Россия сочтет неприемлемой?" — задалось вопросом издание.
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По мнению автора, Мерц действует без какой-либо внятной стратегии и лишь усиливает эскалацию конфликта на Украине.
"Легкомыслие, с которым Мерц сделал свое заявление, просто шокирует", — резюмировал журналист.
Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
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В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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В миреГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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