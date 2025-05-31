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Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительность - РИА Новости, 31.05.2025
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23:44 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/germanija-2020197723.html
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительность
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительность - РИА Новости, 31.05.2025
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительность
Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:44:00+03:00
2025-05-31T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на доклад органа. В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на взятие государственных заимствований (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. "Согласно докладу, бундесвер должен срочно научиться ответственно обходиться с большим количеством новых денежных средств. Иначе грозит многомиллиардное фиаско – за счет налогоплательщиков", - сообщает издание. Министерство обороны во многих случаях финансирует проекты, не понимая, нужны ли они кому-то и будут ли реализованы, говорится в статье. Например, миллионы евро были выделены на лицензии на программное обеспечение, которые в итоге не были использованы. "Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов (евро - ред.) на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение", - приводится в статье выдержка из доклада. Слишком большое число немецких военнослужащих, по мнению счетной палаты, работает на штабных должностях, пишет Bild. Хотя руководство министерства обороны обещало снизить их долю, сейчас на них занято около 3000 сотрудников, что примерно соответствует уровню 2012 года. Одновременно должна вырасти доля военнослужащих в действующей армии, чтобы "подготовить бундесвер к обороне страны и альянса", говорится в докладе.
https://ria.ru/20240910/rossiya-1971907769.html
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в мире, технологии, германия
В мире, Технологии, Германия
Счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительность

Bild: счетная палата Германии раскритиковала Минобороны за расточительные траты

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Счетная палата Германии выступила с критикой министерства обороны страны за расточительное использование увеличившегося после реформы законодательства ФРГ финансирования, пишет газета Bild со ссылкой на доклад органа.
В марте немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на взятие государственных заимствований (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.
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"Согласно докладу, бундесвер должен срочно научиться ответственно обходиться с большим количеством новых денежных средств. Иначе грозит многомиллиардное фиаско – за счет налогоплательщиков", - сообщает издание.
Министерство обороны во многих случаях финансирует проекты, не понимая, нужны ли они кому-то и будут ли реализованы, говорится в статье. Например, миллионы евро были выделены на лицензии на программное обеспечение, которые в итоге не были использованы.
"Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов (евро - ред.) на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение", - приводится в статье выдержка из доклада.
Слишком большое число немецких военнослужащих, по мнению счетной палаты, работает на штабных должностях, пишет Bild. Хотя руководство министерства обороны обещало снизить их долю, сейчас на них занято около 3000 сотрудников, что примерно соответствует уровню 2012 года. Одновременно должна вырасти доля военнослужащих в действующей армии, чтобы "подготовить бундесвер к обороне страны и альянса", говорится в докладе.
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