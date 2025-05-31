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Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев - РИА Новости, 31.05.2025
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18:32 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/germanija-2020166911.html
Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев
Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев - РИА Новости, 31.05.2025
Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев
Рекордное число проживающих в ФРГ иностранцев получило немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения, сообщает газета Welt... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:32:00+03:00
2025-05-31T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рекордное число проживающих в ФРГ иностранцев получило немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения, сообщает газета Welt со ссылкой на власти федеральных земель Германии. В июне 2024 года правительство канцлера Олафа Шольца приняло закон, предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта ФРГ уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка. "В 2024 году в Германии было принято в гражданство больше иностранцев, чем когда-либо с начала ведения единой статистики в 2000 году", - говорится в материале. Рекордное значение было достигнуто даже с учетом того, что издание получило информацию только от 13 из 16 федеральных земель. В них немецкие паспорта за 2024 год получили почти 250 тысяч человек, а год назад гражданами Германии стали около 200 тысяч человек на всей территории страны. Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечается в статье. Многие иммигранты воспользовались появившейся возможностью сохранить свое предыдущее гражданство, однако доля новых граждан среди иммигрантов, проживающих в ФРГ менее восьми или пяти лет, выросла незначительно. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику Шольца. В среду новый кабинет министров ФРГ согласовал для внесения в парламент законопроект, запрещающий получение гражданства спустя три года проживания в стране.
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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц
Гражданство Германии в 2024 году получило рекордное число иностранцев

Welt: рекордное число иностранцев получило немецкое гражданство в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рекордное число проживающих в ФРГ иностранцев получило немецкое гражданство в 2024 году на фоне законодательного упрощения его получения, сообщает газета Welt со ссылкой на власти федеральных земель Германии.
В июне 2024 года правительство канцлера Олафа Шольца приняло закон, предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта ФРГ уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка.
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"В 2024 году в Германии было принято в гражданство больше иностранцев, чем когда-либо с начала ведения единой статистики в 2000 году", - говорится в материале.
Рекордное значение было достигнуто даже с учетом того, что издание получило информацию только от 13 из 16 федеральных земель. В них немецкие паспорта за 2024 год получили почти 250 тысяч человек, а год назад гражданами Германии стали около 200 тысяч человек на всей территории страны.
Гражданство получали по большей части сирийцы и турки, отмечается в статье. Многие иммигранты воспользовались появившейся возможностью сохранить свое предыдущее гражданство, однако доля новых граждан среди иммигрантов, проживающих в ФРГ менее восьми или пяти лет, выросла незначительно.
Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику Шольца. В среду новый кабинет министров ФРГ согласовал для внесения в парламент законопроект, запрещающий получение гражданства спустя три года проживания в стране.
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