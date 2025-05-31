https://ria.ru/20250531/gaza-2020171885.html

ХАМАС передало посредникам ответ на предложение США по сектору Газы

ХАМАС передало посредникам ответ на предложение США по сектору Газы - РИА Новости, 31.05.2025

ХАМАС передало посредникам ответ на предложение США по сектору Газы

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на предложение специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, он направлен на РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:05:00+03:00

2025-05-31T19:05:00+03:00

2025-05-31T19:05:00+03:00

в мире

сша

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стив уиткофф

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хамас

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БЕЙРУТ, 31 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам ответ на предложение специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, он направлен на постоянное прекращение огня и обмен пленными, сообщается в заявлении движения, опубликованном в его официальном Telegram-канале. В четверг в ХАМАС сообщили, что получили от Уиткоффа через посредников новое предложение по прекращению огня в секторе Газа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в тот же день заявила, что Израиль согласился на предложенное США 60-дневное перемирие в Газе. "Движение исламского сопротивления ХАМАС сегодня передало свой ответ на последнее предложение американского посланника Стива Уиткоффа братьям-посредникам. Ответ направлен на достижение постоянного прекращения огня, полного вывода (израильских сил - ред.) из сектора Газа и обеспечение поступления гуманитарной помощи нашему народу и жителям сектора", - написано в заявлении. В документе отмечается, что в рамках соглашения будут освобождены десять живых израильских заложников, а также переданы 18 тел погибших в обмен на согласованное количество палестинских заключенных. Газета Times of Israel в пятницу сообщала, что план Уиткоффа содержит 13 пунктов. В частности, он устанавливает режим прекращения огня сроком на 60 дней, при этом президент США Дональд Трамп гарантирует, что Израиль будет его придерживаться. Подразумевается, что сначала из сектора Газа в Израиль будут переданы десять живых заложников и тела 18 погибших заложников, в обмен израильская сторона освободит 125 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, и отдаст 180 тел погибших жителей сектора Газа. Процедуры должны состояться в первый и седьмой дни режима прекращения огня без каких-либо церемоний.

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в мире, сша, израиль, ближний восток, стив уиткофф, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году