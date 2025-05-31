https://ria.ru/20250531/gaza-2020126975.html

Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 60 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 60 человек - РИА Новости, 31.05.2025

Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 60 человек

Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 60 человек, 284 мирных жителя получили ранения, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:17:00+03:00

2025-05-31T13:17:00+03:00

2025-05-31T13:17:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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БЕЙРУТ, 31 мая - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 60 человек, 284 мирных жителя получили ранения, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Газы. "В больницы сектора Газа за последние 24 часа поступили 60 погибших (включая 1 тело, извлеченное из-под завалов) и 284 раненых", - говорится в отчете. Согласно заявлению, министерская статистика не включает данные из больниц в северной части сектора Газы из-за отсутствия к ним доступа. Также в отчете отмечено, что под завалами продолжают находится тела погибших людей. Бригады скорой помощи и гражданской обороны на данный момент не могут добраться до ряда районов, которые подверглись обстрелам для начала поисковых операций. Общее количество жертв израильских ударов по сектору Газа с 7 октября 2023 года возросло до 54 381, ранения получили 124 054 человека, в том числе с 18 марта текущего года погибли 4 117 палестинца, и 12 013 раненых.

https://ria.ru/20250531/livan-2020115887.html

https://ria.ru/20250530/izrail-2020081354.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году