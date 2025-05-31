Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову
Филиппо: Франция становится все более тиранической страной
Эммануэль Макрон и флаги Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Так он отреагировал на ситуацию, произошедшую на "Форуме свободы" в Осло, когда ведущий задал по видеосвязи основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции и аудитория в зале рассмеялась.
"Это многое говорит о восприятии Макронистана в мире: все более тираническая страна без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами", — написал Филиппо.
Политик также призвал расследовать вопрос о "вопиющем евро-макронистском вмешательстве" в президентские выборы Румынии в мае 2025 года.
Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля.
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало резонанс во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей.