https://ria.ru/20250531/frantsiya-2020139470.html

Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову

Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову - РИА Новости, 31.05.2025

Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову

Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:12:00+03:00

2025-05-31T15:12:00+03:00

2025-05-31T15:13:00+03:00

в мире

франция

румыния

сша

павел дуров

флориан филиппо

мария захарова

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/67/1495606724_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_145d8f13a36a3833f2f7b1a1b51a0f3a.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Так он отреагировал на ситуацию, произошедшую на "Форуме свободы" в Осло, когда ведущий задал по видеосвязи основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции и аудитория в зале рассмеялась."Это многое говорит о восприятии Макронистана в мире: все более тираническая страна без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами", — написал Филиппо.Политик также призвал расследовать вопрос о "вопиющем евро-макронистском вмешательстве" в президентские выборы Румынии в мае 2025 года.Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля.В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало резонанс во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей.

https://ria.ru/20250531/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250529/durov-2019682819.html

https://ria.ru/20250529/mask-2019681007.html

франция

румыния

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, румыния, сша, павел дуров, флориан филиппо, мария захарова, telegram, россия