Рейтинг@Mail.ru
Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 31.05.2025 (обновлено: 15:13 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/frantsiya-2020139470.html
Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову
Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову - РИА Новости, 31.05.2025
Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову
Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:12:00+03:00
2025-05-31T15:13:00+03:00
в мире
франция
румыния
сша
павел дуров
флориан филиппо
мария захарова
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/67/1495606724_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_145d8f13a36a3833f2f7b1a1b51a0f3a.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.Так он отреагировал на ситуацию, произошедшую на "Форуме свободы" в Осло, когда ведущий задал по видеосвязи основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции и аудитория в зале рассмеялась."Это многое говорит о восприятии Макронистана в мире: все более тираническая страна без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами", — написал Филиппо.Политик также призвал расследовать вопрос о "вопиющем евро-макронистском вмешательстве" в президентские выборы Румынии в мае 2025 года.Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля.В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало резонанс во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей.
https://ria.ru/20250531/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20250529/durov-2019682819.html
https://ria.ru/20250529/mask-2019681007.html
франция
румыния
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/67/1495606724_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_c44ea93d42e193336190581dc208ff63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, румыния, сша, павел дуров, флориан филиппо, мария захарова, telegram, россия
В мире, Франция, Румыния, США, Павел Дуров, Флориан Филиппо, Мария Захарова, Telegram, Россия
Во Франции сделали резкое заявление после вопроса Павлу Дурову

Филиппо: Франция становится все более тиранической страной

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон и флаги Франции
Эммануэль Макрон и флаги Франции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Эммануэль Макрон и флаги Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Франция постепенно превращается в тиранию, где ограничиваются права и свободы, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Так он отреагировал на ситуацию, произошедшую на "Форуме свободы" в Осло, когда ведущий задал по видеосвязи основателю Telegram Павлу Дурову вопрос о демократии во Франции и аудитория в зале рассмеялась.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
"Это многое говорит о восприятии Макронистана в мире: все более тираническая страна без настоящей демократии и со все более ограниченными свободами", — написал Филиппо.
Политик также призвал расследовать вопрос о "вопиющем евро-макронистском вмешательстве" в президентские выборы Румынии в мае 2025 года.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI
29 мая, 01:31
Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай с 15 марта по 7 апреля.
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало резонанс во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Маск ответил на сообщение Дурова о сотрудничестве Telegram и xAI
29 мая, 00:55
 
В миреФранцияРумынияСШАПавел ДуровФлориан ФилиппоМария ЗахароваTelegramРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала