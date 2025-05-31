https://ria.ru/20250531/frantsija-2020132544.html

Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков

Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025

Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков

Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:19:00+03:00

2025-05-31T14:19:00+03:00

2025-05-31T14:30:00+03:00

франция

россия

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250528/taurus-2019666641.html

франция

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, россия, в мире