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Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
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14:19 31.05.2025 (обновлено: 14:30 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/frantsija-2020132544.html
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков
Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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франция, россия, в мире
Франция, Россия, В мире
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков

Песков: Франция не стоит на пути мира, она хочет усиления давления на Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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