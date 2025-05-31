https://ria.ru/20250531/frantsija-2020132544.html
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 31.05.2025
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков
Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:19:00+03:00
2025-05-31T14:19:00+03:00
2025-05-31T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Франция стоит не на пути мира, она стоит на пути усиления давления на Россию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250528/taurus-2019666641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, в мире
Франция хочет усиления давления на Россию, заявил Песков
Песков: Франция не стоит на пути мира, она хочет усиления давления на Россию