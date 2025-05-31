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Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета - РИА Новости, 31.05.2025
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15:20 31.05.2025 (обновлено: 21:32 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/finljandija-2020140057.html
Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета
Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета - РИА Новости, 31.05.2025
Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета
Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии "Левый союз" городского совета финской Лаппеенранты, сообщил телерадиовещатель... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:20:00+03:00
2025-05-31T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии "Левый союз" городского совета финской Лаппеенранты, сообщил телерадиовещатель Yle. &quot;Фракция партии &quot;Левый союз&quot; городского совета Лаппеенранты приняла решение исключить Ивана Девяткина из своего состава&quot;, — говорится в материале.Причиной исключения стали якобы "неподобающее поведение" Девяткина на заседании фракции и "действия, противоречащие ценностям партии". Его избрали в городской совет Лаппеенранты от партии "Левый союз" в апреле. Изначально он баллотировался от социал-демократов (SDP), однако партия исключила его из списков на муниципальные выборы из-за того, что Девяткин не смог "четко осудить" российскую специальную военную операцию. Депутат получил известность благодаря своей активной позиции против закрытия границы с Россией. Девяткин планирует продолжить муниципальную политику в городе и создать свою собственную фракцию.
https://ria.ru/20250529/finlyandiya-2019613662.html
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россия, в мире, финляндия
Россия, В мире, Финляндия
Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета

Yle: финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии "Левый союз" городского совета финской Лаппеенранты, сообщил телерадиовещатель Yle.
«

"Фракция партии "Левый союз" городского совета Лаппеенранты приняла решение исключить Ивана Девяткина из своего состава", — говорится в материале.

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Причиной исключения стали якобы "неподобающее поведение" Девяткина на заседании фракции и "действия, противоречащие ценностям партии".
Его избрали в городской совет Лаппеенранты от партии "Левый союз" в апреле. Изначально он баллотировался от социал-демократов (SDP), однако партия исключила его из списков на муниципальные выборы из-за того, что Девяткин не смог "четко осудить" российскую специальную военную операцию.
Депутат получил известность благодаря своей активной позиции против закрытия границы с Россией. Девяткин планирует продолжить муниципальную политику в городе и создать свою собственную фракцию.
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