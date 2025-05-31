https://ria.ru/20250531/finljandija-2020140057.html

Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета

Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета - РИА Новости, 31.05.2025

Финского депутата российского происхождения исключили из фракции горсовета

Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии "Левый союз" городского совета финской Лаппеенранты, сообщил телерадиовещатель... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:20:00+03:00

2025-05-31T15:20:00+03:00

2025-05-31T21:32:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции партии "Левый союз" городского совета финской Лаппеенранты, сообщил телерадиовещатель Yle. "Фракция партии "Левый союз" городского совета Лаппеенранты приняла решение исключить Ивана Девяткина из своего состава", — говорится в материале.Причиной исключения стали якобы "неподобающее поведение" Девяткина на заседании фракции и "действия, противоречащие ценностям партии". Его избрали в городской совет Лаппеенранты от партии "Левый союз" в апреле. Изначально он баллотировался от социал-демократов (SDP), однако партия исключила его из списков на муниципальные выборы из-за того, что Девяткин не смог "четко осудить" российскую специальную военную операцию. Депутат получил известность благодаря своей активной позиции против закрытия границы с Россией. Девяткин планирует продолжить муниципальную политику в городе и создать свою собственную фракцию.

https://ria.ru/20250529/finlyandiya-2019613662.html

https://ria.ru/20250204/finljandija-1997317523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, финляндия