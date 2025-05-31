В Москве открылся фестиваль "Движения первых"
В Москве на ВДНХ открылся фестиваль "Движения первых"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУчастники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве
Участники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
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"Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!" - сказал Новиков.
Площадкой проведения фестиваля стала территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Более 2 тысяч участников из 89 субъектов РФ собрались в столице, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках фестиваля, ряд из которых посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, к фестивалю присоединились около 500 участников Всероссийского слета "Орлята России" от шести до 11 лет.
Помимо этого, в фестивале участвует ряд ведомств и корпораций, в том числе Росмолодежь, "Сбер", "ВК", Российское общество "Знание".