https://ria.ru/20250531/festival-2020116819.html

В Москве открылся фестиваль "Движения первых"

В Москве открылся фестиваль "Движения первых" - РИА Новости, 31.05.2025

В Москве открылся фестиваль "Движения первых"

Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 31.05.2025

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москва

сергей новиков

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сбер

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. "Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!" - сказал Новиков. Площадкой проведения фестиваля стала территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Более 2 тысяч участников из 89 субъектов РФ собрались в столице, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках фестиваля, ряд из которых посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, к фестивалю присоединились около 500 участников Всероссийского слета "Орлята России" от шести до 11 лет. Помимо этого, в фестивале участвует ряд ведомств и корпораций, в том числе Росмолодежь, "Сбер", "ВК", Российское общество "Знание".

https://ria.ru/20250524/dvizhenie-2018843315.html

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Варвара Скокшина

москва, сергей новиков, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сбер, российское общество "знание", общество