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В Москве открылся фестиваль "Движения первых" - РИА Новости, 31.05.2025
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12:00 31.05.2025 (обновлено: 12:04 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/festival-2020116819.html
В Москве открылся фестиваль "Движения первых"
В Москве открылся фестиваль "Движения первых" - РИА Новости, 31.05.2025
В Москве открылся фестиваль "Движения первых"
Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 31.05.2025
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москва
сергей новиков
россия
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сбер
российское общество "знание"
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. "Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!" - сказал Новиков. Площадкой проведения фестиваля стала территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Более 2 тысяч участников из 89 субъектов РФ собрались в столице, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках фестиваля, ряд из которых посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, к фестивалю присоединились около 500 участников Всероссийского слета "Орлята России" от шести до 11 лет. Помимо этого, в фестивале участвует ряд ведомств и корпораций, в том числе Росмолодежь, "Сбер", "ВК", Российское общество "Знание".
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москва, сергей новиков, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сбер, российское общество "знание", общество
Москва, Сергей Новиков, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Сбер, Российское общество "Знание", Общество
В Москве открылся фестиваль "Движения первых"

В Москве на ВДНХ открылся фестиваль "Движения первых"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУчастники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве
Участники на международном фестивале детства и юности Движения первых на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Участники на международном фестивале детства и юности "Движения первых" на территории ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Фестиваль "Движения первых" открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
«
"Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!" - сказал Новиков.
Площадкой проведения фестиваля стала территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Более 2 тысяч участников из 89 субъектов РФ собрались в столице, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках фестиваля, ряд из которых посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, к фестивалю присоединились около 500 участников Всероссийского слета "Орлята России" от шести до 11 лет.
Помимо этого, в фестивале участвует ряд ведомств и корпораций, в том числе Росмолодежь, "Сбер", "ВК", Российское общество "Знание".
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МоскваСергей НовиковРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)СберРоссийское общество "Знание"Общество
 
 
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