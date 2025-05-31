https://ria.ru/20250531/dnr-2020143841.html

Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ

Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ

Командный пункт ВСУ уничтожен в селе Комар в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:52:00+03:00

2025-05-31T15:52:00+03:00

2025-05-31T15:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Командный пункт ВСУ уничтожен в селе Комар в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле позволило российским войскам выйти на стык границ ДНР и Запорожской области РФ с Днепропетровской областью Украины. "Уничтожен командный пункт 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар. По позициям противника прилетел ФАБ-3000", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, 141-я бригада ВСУ состоит из насильно мобилизованных жителей западных регионов Украины и является ярким примером того, как режим Зеленского бросает на убой украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины