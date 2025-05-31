https://ria.ru/20250531/dnr-2020143841.html
Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ
Командный пункт ВСУ уничтожен в селе Комар в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:52:00+03:00
2025-05-31T15:52:00+03:00
2025-05-31T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Командный пункт ВСУ уничтожен в селе Комар в районе границы ДНР и Днепропетровской области Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что освобождение населенного пункта Зеленое Поле позволило российским войскам выйти на стык границ ДНР и Запорожской области РФ с Днепропетровской областью Украины. "Уничтожен командный пункт 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ в селе Комар. По позициям противника прилетел ФАБ-3000", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, 141-я бригада ВСУ состоит из насильно мобилизованных жителей западных регионов Украины и является ярким примером того, как режим Зеленского бросает на убой украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20250528/vsu-2019487165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
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Рогов сообщил об уничтожении командного пункта ВСУ
Рогов: на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожен командный пункт ВСУ