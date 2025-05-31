https://ria.ru/20250531/bespilotniki-2020120877.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 31.05.2025
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:40:00+03:00
2025-05-31T12:40:00+03:00
2025-05-31T13:42:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."С 9.50 до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белгородская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Белгородская область
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью