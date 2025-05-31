https://ria.ru/20250531/bespilotniki-2020120877.html

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 31.05.2025

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:40:00+03:00

2025-05-31T12:40:00+03:00

2025-05-31T13:42:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."С 9.50 до 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/vsu-2019954448.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белгородская область