Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ
Турчин и Аузан обсудили допвозможности для экономического роста Белоруссии
© Правительство Беларуси/TelegramПремьер республики Белоруссия Александр Турчин и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан
Премьер республики Белоруссия Александр Турчин и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александром Аузаном, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Поэтому поиск новых точек роста представляет для нас первоочередную задачу. Рассчитываем, что в рамках нашей встречи будут выработаны предложения стратегического характера и научно обоснованные идеи, которые могут быть положены в основу экономической политики Республики Беларусь в новой пятилетке", - подчеркнул белорусский премьер.
Он пояснил, что республика находится в стадии разработки программных документов социально-экономического развития на ближайшие пять лет, национальной стратегии устойчивого развития.
Турчин отметил, что, конечно, в ходе только данной встречи не получится обсудить все вопросы, но возможно наметить перспективы сотрудничества. "Чтобы с вашими полевыми исследованиями, которые вы проводите, посмотреть идеи, текущее состояние, (услышать - ред.) оценку наших плюсов и минусов. Ведь мы во многом с Россией похожи, конечно", - сказал он.