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Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ - РИА Новости, 31.05.2025
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16:13 31.05.2025
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Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ
Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ - РИА Новости, 31.05.2025
Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ
Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:13:00+03:00
2025-05-31T16:13:00+03:00
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россия
александр турчинов
александр аузан
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александром Аузаном, сообщила пресс-служба белорусского правительства. По информации пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале правительства, встреча прошла в субботу в Минске. Турчин отметил, что мировая экономика замедляется, прогнозы по ней пересматриваются в пессимистичную сторону. "Поэтому поиск новых точек роста представляет для нас первоочередную задачу. Рассчитываем, что в рамках нашей встречи будут выработаны предложения стратегического характера и научно обоснованные идеи, которые могут быть положены в основу экономической политики Республики Беларусь в новой пятилетке", - подчеркнул белорусский премьер. Он пояснил, что республика находится в стадии разработки программных документов социально-экономического развития на ближайшие пять лет, национальной стратегии устойчивого развития. Турчин отметил, что, конечно, в ходе только данной встречи не получится обсудить все вопросы, но возможно наметить перспективы сотрудничества. "Чтобы с вашими полевыми исследованиями, которые вы проводите, посмотреть идеи, текущее состояние, (услышать - ред.) оценку наших плюсов и минусов. Ведь мы во многом с Россией похожи, конечно", - сказал он.
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белоруссия, россия, александр турчинов, александр аузан
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Александр Турчинов, Александр Аузан
Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ

Турчин и Аузан обсудили допвозможности для экономического роста Белоруссии

© Правительство Беларуси/TelegramПремьер республики Белоруссия Александр Турчин и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан
Премьер республики Белоруссия Александр Турчин и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Правительство Беларуси/Telegram
Премьер республики Белоруссия Александр Турчин и доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан
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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александром Аузаном, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
По информации пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале правительства, встреча прошла в субботу в Минске. Турчин отметил, что мировая экономика замедляется, прогнозы по ней пересматриваются в пессимистичную сторону.
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"Поэтому поиск новых точек роста представляет для нас первоочередную задачу. Рассчитываем, что в рамках нашей встречи будут выработаны предложения стратегического характера и научно обоснованные идеи, которые могут быть положены в основу экономической политики Республики Беларусь в новой пятилетке", - подчеркнул белорусский премьер.
Он пояснил, что республика находится в стадии разработки программных документов социально-экономического развития на ближайшие пять лет, национальной стратегии устойчивого развития.
Турчин отметил, что, конечно, в ходе только данной встречи не получится обсудить все вопросы, но возможно наметить перспективы сотрудничества. "Чтобы с вашими полевыми исследованиями, которые вы проводите, посмотреть идеи, текущее состояние, (услышать - ред.) оценку наших плюсов и минусов. Ведь мы во многом с Россией похожи, конечно", - сказал он.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияАлександр ТурчиновАлександр Аузан
 
 
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