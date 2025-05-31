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Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ

Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ - РИА Новости, 31.05.2025

Премьер Белоруссии обсудил точки роста экономики с деканом факультета МГУ

Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:13:00+03:00

2025-05-31T16:13:00+03:00

2025-05-31T16:13:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

александр турчинов

александр аузан

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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Дополнительные возможности для экономического роста Белоруссии обсудил премьер республики Александр Турчин с доктором экономических наук, деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александром Аузаном, сообщила пресс-служба белорусского правительства. По информации пресс-службы, опубликованной в Telegram-канале правительства, встреча прошла в субботу в Минске. Турчин отметил, что мировая экономика замедляется, прогнозы по ней пересматриваются в пессимистичную сторону. "Поэтому поиск новых точек роста представляет для нас первоочередную задачу. Рассчитываем, что в рамках нашей встречи будут выработаны предложения стратегического характера и научно обоснованные идеи, которые могут быть положены в основу экономической политики Республики Беларусь в новой пятилетке", - подчеркнул белорусский премьер. Он пояснил, что республика находится в стадии разработки программных документов социально-экономического развития на ближайшие пять лет, национальной стратегии устойчивого развития. Турчин отметил, что, конечно, в ходе только данной встречи не получится обсудить все вопросы, но возможно наметить перспективы сотрудничества. "Чтобы с вашими полевыми исследованиями, которые вы проводите, посмотреть идеи, текущее состояние, (услышать - ред.) оценку наших плюсов и минусов. Ведь мы во многом с Россией похожи, конечно", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, александр турчинов, александр аузан