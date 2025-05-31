https://ria.ru/20250531/armenmya-2020191746.html

РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь

РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь - РИА Новости, 31.05.2025

РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:27:00+03:00

2025-05-31T22:27:00+03:00

2025-05-31T22:27:00+03:00

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республиканская партия армении (рпа)

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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую апостольскую церковь, назвав их "отвратительными". Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook, в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его жена. Вечером в пятницу премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". В субботу инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. "Сегодня мы вновь становимся свидетелями новых отвратительных и неприемлемых действий правящего режима против основных институтов нашей национальной идентичности, которые в последние дни проявились в неприкрытых, все более ядовитых и мерзких нападках на Святую Армянскую апостольскую церковь. Эти действия не только оскорбляют наше достоинство, но и отражают диктаторскую сущность режима, намеренно и постоянно наносящего удары по основам государственности и демократии, основным свободам человека", - говорится в заявлении РПА. В партии напомнили, что конституция Армении исключает власть правительства над национальной церковью, исключительная миссия которой закреплена в основном законе. В заявлении подчеркивается, что этот принцип является основополагающим для сохранения автономии Армянской апостольской церкви. "Мы решительно осуждаем и отвергаем возмутительное поведение "правителя" Армении и его супруги, поскольку оно грозит подорвать основы нашей социальной сплоченности и ставит под угрозу связь между нашим народом и его священной верой. Наш долг — защищать этот институт от необоснованного вмешательства и твердо поддерживать уникального хранителя наших национальных ценностей", - говорится в заявлении партии. В партии призвали всех армян, как на родине, так и в диаспоре осудить "эти отвратительные авторитарные действия" и подтвердить свою приверженность церкви и исповедуемым ею и ценностям. Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html

https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html

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армения, россия, серж саргсян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире, республиканская партия армении (рпа)