Рейтинг@Mail.ru
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:27 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/armenmya-2020191746.html
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь - РИА Новости, 31.05.2025
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь
Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:27:00+03:00
2025-05-31T22:27:00+03:00
религия
армения
россия
серж саргсян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
в мире
республиканская партия армении (рпа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_5064175f6f0ee96403949b1ea17ee532.jpg
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую апостольскую церковь, назвав их "отвратительными". Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook, в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его жена. Вечером в пятницу премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". В субботу инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. "Сегодня мы вновь становимся свидетелями новых отвратительных и неприемлемых действий правящего режима против основных институтов нашей национальной идентичности, которые в последние дни проявились в неприкрытых, все более ядовитых и мерзких нападках на Святую Армянскую апостольскую церковь. Эти действия не только оскорбляют наше достоинство, но и отражают диктаторскую сущность режима, намеренно и постоянно наносящего удары по основам государственности и демократии, основным свободам человека", - говорится в заявлении РПА. В партии напомнили, что конституция Армении исключает власть правительства над национальной церковью, исключительная миссия которой закреплена в основном законе. В заявлении подчеркивается, что этот принцип является основополагающим для сохранения автономии Армянской апостольской церкви. "Мы решительно осуждаем и отвергаем возмутительное поведение "правителя" Армении и его супруги, поскольку оно грозит подорвать основы нашей социальной сплоченности и ставит под угрозу связь между нашим народом и его священной верой. Наш долг — защищать этот институт от необоснованного вмешательства и твердо поддерживать уникального хранителя наших национальных ценностей", - говорится в заявлении партии. В партии призвали всех армян, как на родине, так и в диаспоре осудить "эти отвратительные авторитарные действия" и подтвердить свою приверженность церкви и исповедуемым ею и ценностям. Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250422/armenija-2012710800.html
https://ria.ru/20250531/sojuz-2020113654.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_a8552b4e360cfb1368af148ed309c0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, серж саргсян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире, республиканская партия армении (рпа)
Религия, Армения, Россия, Серж Саргсян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, В мире, Республиканская партия Армении (РПА)
РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь

РПА Саргсяна осудила нападки Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую апостольскую церковь, назвав их "отвратительными".
Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook, в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его жена. Вечером в пятницу премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". В субботу инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
Потасовка между депутатами в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В парламенте Армении произошла драка
22 апреля, 12:50
"Сегодня мы вновь становимся свидетелями новых отвратительных и неприемлемых действий правящего режима против основных институтов нашей национальной идентичности, которые в последние дни проявились в неприкрытых, все более ядовитых и мерзких нападках на Святую Армянскую апостольскую церковь. Эти действия не только оскорбляют наше достоинство, но и отражают диктаторскую сущность режима, намеренно и постоянно наносящего удары по основам государственности и демократии, основным свободам человека", - говорится в заявлении РПА.
В партии напомнили, что конституция Армении исключает власть правительства над национальной церковью, исключительная миссия которой закреплена в основном законе. В заявлении подчеркивается, что этот принцип является основополагающим для сохранения автономии Армянской апостольской церкви.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем возмутительное поведение "правителя" Армении и его супруги, поскольку оно грозит подорвать основы нашей социальной сплоченности и ставит под угрозу связь между нашим народом и его священной верой. Наш долг — защищать этот институт от необоснованного вмешательства и твердо поддерживать уникального хранителя наших национальных ценностей", - говорится в заявлении партии.
В партии призвали всех армян, как на родине, так и в диаспоре осудить "эти отвратительные авторитарные действия" и подтвердить свою приверженность церкви и исповедуемым ею и ценностям.
Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
Вчера, 11:11
 
РелигияАрменияРоссияСерж СаргсянГарегин IIАрмянская апостольская церковьВ миреРеспубликанская партия Армении (РПА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала