РПА осудила нападки властей Армении на Армянскую апостольскую церковь
РПА Саргсяна осудила нападки Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 мая - РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-президентом страны Сержем Саргсяном, осудила нападки властей республики на Армянскую апостольскую церковь, назвав их "отвратительными".
Ранее Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook, в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его жена. Вечером в пятницу премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". В субботу инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ.
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"Сегодня мы вновь становимся свидетелями новых отвратительных и неприемлемых действий правящего режима против основных институтов нашей национальной идентичности, которые в последние дни проявились в неприкрытых, все более ядовитых и мерзких нападках на Святую Армянскую апостольскую церковь. Эти действия не только оскорбляют наше достоинство, но и отражают диктаторскую сущность режима, намеренно и постоянно наносящего удары по основам государственности и демократии, основным свободам человека", - говорится в заявлении РПА.
В партии напомнили, что конституция Армении исключает власть правительства над национальной церковью, исключительная миссия которой закреплена в основном законе. В заявлении подчеркивается, что этот принцип является основополагающим для сохранения автономии Армянской апостольской церкви.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем возмутительное поведение "правителя" Армении и его супруги, поскольку оно грозит подорвать основы нашей социальной сплоченности и ставит под угрозу связь между нашим народом и его священной верой. Наш долг — защищать этот институт от необоснованного вмешательства и твердо поддерживать уникального хранителя наших национальных ценностей", - говорится в заявлении партии.
В партии призвали всех армян, как на родине, так и в диаспоре осудить "эти отвратительные авторитарные действия" и подтвердить свою приверженность церкви и исповедуемым ею и ценностям.
Отношения между ААЦ и действующими властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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