https://ria.ru/20250531/arkheologiya-2020043519.html

Кладбище на дне океана: находка возрастом 140 тысяч лет шокировала ученых

Кладбище на дне океана: находка возрастом 140 тысяч лет шокировала ученых - РИА Новости, 31.05.2025

Кладбище на дне океана: находка возрастом 140 тысяч лет шокировала ученых

В живописных морских глубинах у берегов Индонезии ученые сделали революционное открытие, которое, возможно, перепишет историю происхождения человека. Как пишет... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

индонезия

юго-восточная азия

ява (остров)

наука

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. В живописных морских глубинах у берегов Индонезии ученые сделали революционное открытие, которое, возможно, перепишет историю происхождения человека. Как пишет Daily Mail под слоями ила и песка в проливе между островами Ява и Мадура был обнаружен череп древнего предка человека - Homo erectus. Там он пролежал 140 000 лет после захоронения. Это может быть первым физическим свидетельством существования таинственного затерянного мира — доисторического массива суши, известного как Сундаленд, который когда-то соединял Юго-Восточную Азию обширной тропической равниной, а потом скрылся под водой.Веха в антропологииУдивительную находку, которая привела к столь значимому открытию, сделали совершенно случайно. Во время добычи морского песка в проливе Мадура при выемке грунта были обнаружены окаменелые останки. Рабочие обнаружили более шести тысяч окаменелостей позвоночных, а также два фрагмента человеческого черепа.Об этом сразу сообщили ученым, которые приступили к подробным исследованиям. Хотя останки были обнаружены в 2011 году, эксперты только недавно установили их возраст и вид, что может стать важной вехой в палеоантропологии.Первое доказательство жизниПомимо костей черепа, исследователи нашли окаменелости 36 видов животных, включая комодских варанов, буйволов, оленей и слонов. На некоторых из них были найдены порезы и раны – это доказательство того, что древние люди использовали "продвинутые" для того времени стратегии охоты.Находки дают редкое представление о жизни древних людей и ныне утраченных землях Сундаланда, позволяя по-новому взглянуть на поведение и адаптацию первых человеческих сообществ в ответ на изменения окружающей среды.Сундаланд оказался под водой из-за таяния ледников, происходившего от 14 до 7 тысяч лет назад, что привело к повышению уровня моря более чем на 120 метров.Больше 100 тысяч лет назадКлючевым моментом в открытии стало датирование найденных отложений. Исследователи использовали оптически стимулированную люминесценцию (ОСЛ) на зернах кварца, чтобы определить, когда отложения в последний раз были подвергнуты воздействию солнечного света.В итоге, исследователи отнесли заполнение долины и окаменелости к периоду от 162 до 119 тысяч лет назад, что строго относится к эпохе позднего среднего плейстоцена. Фрагменты черепа Homo erectus — лобная и теменная кости — ученые сопоставили с известными окаменелостями Homo erectus из места раскопок Самбунгмакан на Яве. Тем самым они подтвердили, что окаменелости из Мадурского пролива принадлежали именно Homo erectus, расширив известный ареал обитания этого вида до ныне затопленного региона. Теперь это место считается первой подводной находкой окаменелостей гоминидов в Сундаленде.Кто такой Homo erectus?Homo erectus или Человек прямоходящий рассматривается учеными как непосредственный предок современных людей.Прямоходящие эректусы обладали средним ростом 1,5—1,8 м. Реконструкция человека показывает современникам раннего предка человека с характерным прямостоячим строением тела и сильными чертами лица.Главным занятием эректусов был постоянный поиск пищи. Помимо собирательства кореньев, ягод и других съедобных растительных плодов, которых для поддержания их жизнедеятельности было недостаточно, они периодически охотились на различных животных, чаще мелких, но порой и на весьма крупных.Значение открытияОткрытие представляет собой первое прямое доказательство присутствия далеких предков человека в ныне затопленных землях Сундаленда, что ставит под сомнение прежние представления о географических границах расселения Homo erectus.Как считают британские журналисты, окаменелости из пролива Мадура - лишь часть головоломки, которая охватывает континенты и тысячелетия.С дальнейшим развитием технологий подводных исследований ученые надеются обнаружить города, фермы и воспоминания, оставленные на затонувших в настоящий момент землях.

индонезия

юго-восточная азия

ява (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, юго-восточная азия, ява (остров), наука