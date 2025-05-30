https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019882557.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.05.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:19:00+03:00
2025-05-30T02:19:00+03:00
2025-05-30T02:19:00+03:00
тихий океан
шикотан
кунашир (остров)
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане 30 мая в 09.22 (01.22 мск). Его эпицентр находился в 65 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 36 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение могли ощутить на Шикотане силой 4-5 балла, на острове Кунашир – до трех баллов. "Данные об ощутимости уточняются", - добавила Семенова.
https://ria.ru/20250530/zemletrjasenie-2019880672.html
https://ria.ru/20250529/kurily-2019686127.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, шикотан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия
Тихий океан, Шикотан, Кунашир (остров), Елена Семенова, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6