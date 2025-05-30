https://ria.ru/20250530/zemletryasenie-2019882557.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.05.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:19:00+03:00

2025-05-30T02:19:00+03:00

2025-05-30T02:19:00+03:00

тихий океан

шикотан

кунашир (остров)

елена семенова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано утром в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане 30 мая в 09.22 (01.22 мск). Его эпицентр находился в 65 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 36 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение могли ощутить на Шикотане силой 4-5 балла, на острове Кунашир – до трех баллов. "Данные об ощутимости уточняются", - добавила Семенова.

https://ria.ru/20250530/zemletrjasenie-2019880672.html

https://ria.ru/20250529/kurily-2019686127.html

тихий океан

шикотан

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, шикотан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия