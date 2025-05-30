https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2020077713.html

Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России

Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России - РИА Новости, 30.05.2025

Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России

Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на критику Владимира Зеленского из-за отказа Москвы заранее предоставить меморандум с подробным... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:13:00+03:00

2025-05-30T22:13:00+03:00

2025-05-30T22:13:00+03:00

в мире

россия

москва

украина

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на критику Владимира Зеленского из-за отказа Москвы заранее предоставить меморандум с подробным описанием условий мирного соглашения."Он, похоже, единственный, кто не знает, о чем просит Путин", — отметил комментатор."Зеленский умеет только плакать, или просить, или жаловаться, или умолять, или требовать", — написал другой."Слишком много условий выдвигает этот человек", — отметил еще один пользователь."Зеленский смешит мир. Требования Путина понятны и логичны", — поделился мнением читатель.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.

https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020025103.html

https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, сергей лавров, дмитрий песков