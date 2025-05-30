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Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России
Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России - РИА Новости, 30.05.2025
Французы высмеяли Зеленского из-за обвинений в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на критику Владимира Зеленского из-за отказа Москвы заранее предоставить меморандум с подробным... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:13:00+03:00
2025-05-30T22:13:00+03:00
2025-05-30T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на критику Владимира Зеленского из-за отказа Москвы заранее предоставить меморандум с подробным описанием условий мирного соглашения."Он, похоже, единственный, кто не знает, о чем просит Путин", — отметил комментатор."Зеленский умеет только плакать, или просить, или жаловаться, или умолять, или требовать", — написал другой."Слишком много условий выдвигает этот человек", — отметил еще один пользователь."Зеленский смешит мир. Требования Путина понятны и логичны", — поделился мнением читатель.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.
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В мире, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков