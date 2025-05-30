https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019935463.html
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
Владиимр Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
в мире
украина
ссср
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019178633_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6576fe308a9c2da4903bc656dfd664bf.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владиимр Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. День защиты детей 1 июня традиционно отмечают страны бывшего СССР, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Молдавию, Туркмению, Узбекистан и Грузию. В то же время большинство западных стран - государства Евросоюза, США, Канада, Австралия - отмечают Всемирный день ребенка 20 ноября. "С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю установить на Украине День защиты детей, который отмечают ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине днем Европы.
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html
украина
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019178633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64114434a58ba095e2029f3ea27a7555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ссср, россия
В мире, Украина, СССР, Россия
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы соответствовать Западу