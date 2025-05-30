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Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам - РИА Новости, 30.05.2025
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12:36 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019935463.html
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам - РИА Новости, 30.05.2025
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
Владиимр Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:36:00+03:00
2025-05-30T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владиимр Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня. День защиты детей 1 июня традиционно отмечают страны бывшего СССР, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Молдавию, Туркмению, Узбекистан и Грузию. В то же время большинство западных стран - государства Евросоюза, США, Канада, Австралия - отмечают Всемирный день ребенка 20 ноября. "С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю установить на Украине День защиты детей, который отмечают ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине днем Европы.
https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html
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в мире, украина, ссср, россия
В мире, Украина, СССР, Россия
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам

Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, чтобы соответствовать Западу

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владиимр Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на Украине на 20 ноября - во Всемирный день ребенка, ранее этот праздник отмечали 1 июня.
День защиты детей 1 июня традиционно отмечают страны бывшего СССР, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Таджикистан, Азербайджан, Молдавию, Туркмению, Узбекистан и Грузию. В то же время большинство западных стран - государства Евросоюза, США, Канада, Австралия - отмечают Всемирный день ребенка 20 ноября.
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"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю установить на Украине День защиты детей, который отмечают ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине днем Европы.
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