https://ria.ru/20250530/zdunov-2019961496.html

Глава Мордовии обсудил качество жизни в регионе с гендиректором АСИ

Глава Мордовии обсудил качество жизни в регионе с гендиректором АСИ - РИА Новости, 30.05.2025

Глава Мордовии обсудил качество жизни в регионе с гендиректором АСИ

Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева провели заседание регионального Совета по качеству... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T13:33:00+03:00

2025-05-30T13:33:00+03:00

2025-05-30T13:33:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

агентство стратегических инициатив (аси)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева провели заседание регионального Совета по качеству жизни, сообщает пресс-служба главы региона. "Республика активно применяет механизм Национальной социальной инициативы. Два года назад в тесном взаимодействии с Агентством стратегических инициатив началось внедрение регионального социального стандарта. Итоги проводимой работы показывают, что это оказывает позитивное влияние и на результаты оценки усилий органов власти по созданию качественной среды для жизни наших людей", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он сообщил, что по принципу регионального социального стандарта ведется и взаимодействие с Херсонской областью в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве. Чупшева подчеркнула, что каждый год позиции Мордовии в рейтинге качества жизни улучшаются. "Мы видим результаты работы, проводимой руководством и правительством республики. И для нас очень важно, что рейтинг - это не просто ранжирование регионов, а возможность получить обратную связь от жителей, увидеть сравнение с другими регионами, увидеть лучшие практики, точки роста, сделать донастройки. Это становится эффективным управленческим инструментом для региональных команд по постоянному улучшению разных сфер", - приводятся в сообщении слова гендиректора АСИ. Было отмечено, что по итогам 2024 года республика входит в топ-30 регионов рейтинга качества жизни по стране, причем за 2024 год Мордовия поднялась на шесть позиций в РФ и на одну позицию в ПФО. Кроме того, Мордовия одна из первых внедрила региональный социальный стандарт. Основным принципом оценки рейтинга остается человекоцентричность, однако сейчас он пополняется надстройкой в виде семейноцентричности. В ближайшей перспективе вся работа и оценочная шкала рейтинга будет скорректирована в соответствии с национальными целями, утвержденными до 2036 года. Это, в первую очередь, демография, создание и сохранение семьи, поддержка участников СВО и членов их семей. Как отметила министр образования Мордовии Елена Солдатова, в республике полностью обеспечена доступность дошкольного образования. Нацпроекты помогли значительно улучшить инфраструктуру системы образования. Один из лучших показателей у Мордовии по стране по снижению числа тех, кто учится во вторую смену – за последние пять лет он снизился в два раза. У Мордовии лидирующая позиция по охвату детей допобразованием, а также высокие показатели по участию и результативности школьников в олимпиадном движении – почти 80% учеников 5-11-х классов участвуют в олимпиадах на школьном уровне, каждый второй – на муниципальном. Глава АСИ, подводя итоги встречи, особо отметила работу республики по созданию бесшовной траектории развития ребенка, семейноориентированную политику региона и поддержку участников и ветеранов СВО.

https://ria.ru/20250530/mordoviya-2019958553.html

https://ria.ru/20250529/mastor-2019852681.html

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россия, артем здунов, республика мордовия, агентство стратегических инициатив (аси)