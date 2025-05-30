https://ria.ru/20250530/zavod-2020044140.html

В Адыгее октрылся завод при поддержке РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

В Адыгее октрылся завод при поддержке РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР - РИА Новости, 30.05.2025

В Адыгее октрылся завод при поддержке РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

Торжественное открытие нового высокотехнологичного завода по производству гофропродукции прошло в Майкопе, Республика Адыгея, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:40:00+03:00

2025-05-30T18:40:00+03:00

2025-05-30T18:40:00+03:00

экономика

республика адыгея

майкоп

росэксимбанк

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Торжественное открытие нового высокотехнологичного завода по производству гофропродукции прошло в Майкопе, Республика Адыгея, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Объем инвестиций в проект составил порядка 2,8 миллиарда рублей, а срок реализации - два года. Мощность завода до 150 миллионов квадратных метров гофропродукции в год, что позволит значительно увеличить производство упаковочных материалов на юге России", - говорится в сообщении.Производство оснащено уникальным импортным оборудованием, финансирование которого осуществлялось при поддержке РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР (Группа РЭЦ)."Сотрудничество Группы РЭЦ и компании-экспортера является примером эффективной поддержки компаний лесопромышленного комплекса, где РОСЭКСИМБАНК и ЭКСАР сыграли важную роль в обеспечении финансирования критически важного импорта оборудования для запуска производства", - отметил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.Открытие завода стало первым шагом на пути к созданию в ЮФО масштабного инновационного промышленного кластера."Новый завод станет первым шагом к созданию инновационного промышленного кластера по производству цикличной бумажной упаковки и формированию экономики замкнутого цикла, что позволит снизить экологическую нагрузку на регион", - подчеркнул исполнительный директор компании Сергей Погодин.

https://ria.ru/20250530/rets-2020042074.html

https://ria.ru/20250530/rets-2020040149.html

республика адыгея

майкоп

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экономика, республика адыгея, майкоп, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)