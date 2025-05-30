Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:25 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ - РИА Новости, 30.05.2025
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:25:00+03:00
2025-05-30T17:25:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями выступила председатель облпарламента Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба Заксобрания. Мероприятие состоялось во время визита в регион делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее возглавил глава комитета Ярослав Нилов. "Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но, тем не менее, время идет вперед, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Мы предметно обсудили тему. Все подготовленные нами предложения взяты в работу. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. У нас теперь будет возможность обратиться и в этот комитет Государственной думы, и в Минтруд России, и в другие структуры, представители которых сегодня присутствовали на заседании круглого стола", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Так, председатель Заксобрания отметила необходимость рассмотрения возможности принятия новых мер поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников СВО, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях. Также предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных организаций среднего профобразования и высшего образования на рабочие места на предприятиях, сообщать населению о наличии вакантных рабочих мест и содействовать в развитии социального партнерства в сфере занятости населения. До начала круглого стола члены делегации посетили ряд учреждений и предприятий Екатеринбурга, чтобы лично ознакомиться с решениями кадровых вопросов. Так, в свердловском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" гостям показали практики адресной помощи ветеранам СВО, в том числе по трудоустройству, реабилитации после ранений, приобщения инвалидов к занятиям спортом. На предприятии "СКБ Контур" им рассказали о практике по трудоустройству молодых специалистов. Также члены делегации побывали в областном реабилитационном центре для инвалидов. На брифинге по итогам визита депутаты Государственной думы выразили благодарность в адрес Заксобрания и лично Бабушкиной за работу, проведенную во время организации визита делегации на Средний Урал.
https://ria.ru/20250520/babushkina-2018067642.html
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019559293.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, людмила бабушкина , екатеринбург
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Екатеринбург
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ

Бабушкина озвучила предложения после рассмотрения практики применения ФЗ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями выступила председатель облпарламента Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Мероприятие состоялось во время визита в регион делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее возглавил глава комитета Ярослав Нилов.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бабушкина: свердловское правительство выполнило все задачи в 2024 году
20 мая, 15:18
"Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но, тем не менее, время идет вперед, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Мы предметно обсудили тему. Все подготовленные нами предложения взяты в работу. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. У нас теперь будет возможность обратиться и в этот комитет Государственной думы, и в Минтруд России, и в другие структуры, представители которых сегодня присутствовали на заседании круглого стола", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Так, председатель Заксобрания отметила необходимость рассмотрения возможности принятия новых мер поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников СВО, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях. Также предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных организаций среднего профобразования и высшего образования на рабочие места на предприятиях, сообщать населению о наличии вакантных рабочих мест и содействовать в развитии социального партнерства в сфере занятости населения.
До начала круглого стола члены делегации посетили ряд учреждений и предприятий Екатеринбурга, чтобы лично ознакомиться с решениями кадровых вопросов. Так, в свердловском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" гостям показали практики адресной помощи ветеранам СВО, в том числе по трудоустройству, реабилитации после ранений, приобщения инвалидов к занятиям спортом. На предприятии "СКБ Контур" им рассказали о практике по трудоустройству молодых специалистов. Также члены делегации побывали в областном реабилитационном центре для инвалидов.
На брифинге по итогам визита депутаты Государственной думы выразили благодарность в адрес Заксобрания и лично Бабушкиной за работу, проведенную во время организации визита делегации на Средний Урал.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Бабушкина провела встречу с делегацией комитета Совета Федерации РФ
28 мая, 14:36
 
Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала