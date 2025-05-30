https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html

Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ

Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ - РИА Новости, 30.05.2025

Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ

Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:25:00+03:00

2025-05-30T17:25:00+03:00

2025-05-30T17:25:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

екатеринбург

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями выступила председатель облпарламента Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба Заксобрания. Мероприятие состоялось во время визита в регион делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее возглавил глава комитета Ярослав Нилов. "Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но, тем не менее, время идет вперед, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Мы предметно обсудили тему. Все подготовленные нами предложения взяты в работу. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. У нас теперь будет возможность обратиться и в этот комитет Государственной думы, и в Минтруд России, и в другие структуры, представители которых сегодня присутствовали на заседании круглого стола", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Так, председатель Заксобрания отметила необходимость рассмотрения возможности принятия новых мер поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников СВО, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях. Также предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных организаций среднего профобразования и высшего образования на рабочие места на предприятиях, сообщать населению о наличии вакантных рабочих мест и содействовать в развитии социального партнерства в сфере занятости населения. До начала круглого стола члены делегации посетили ряд учреждений и предприятий Екатеринбурга, чтобы лично ознакомиться с решениями кадровых вопросов. Так, в свердловском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" гостям показали практики адресной помощи ветеранам СВО, в том числе по трудоустройству, реабилитации после ранений, приобщения инвалидов к занятиям спортом. На предприятии "СКБ Контур" им рассказали о практике по трудоустройству молодых специалистов. Также члены делегации побывали в областном реабилитационном центре для инвалидов. На брифинге по итогам визита депутаты Государственной думы выразили благодарность в адрес Заксобрания и лично Бабушкиной за работу, проведенную во время организации визита делегации на Средний Урал.

https://ria.ru/20250520/babushkina-2018067642.html

https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019559293.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , екатеринбург