https://ria.ru/20250530/zakon-2020030137.html
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ - РИА Новости, 30.05.2025
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:25:00+03:00
2025-05-30T17:25:00+03:00
2025-05-30T17:25:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_0:131:3060:1852_1920x0_80_0_0_bbd8e15885782a859ab03caaf53647c9.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями выступила председатель облпарламента Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба Заксобрания. Мероприятие состоялось во время визита в регион делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее возглавил глава комитета Ярослав Нилов. "Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но, тем не менее, время идет вперед, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Мы предметно обсудили тему. Все подготовленные нами предложения взяты в работу. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. У нас теперь будет возможность обратиться и в этот комитет Государственной думы, и в Минтруд России, и в другие структуры, представители которых сегодня присутствовали на заседании круглого стола", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Так, председатель Заксобрания отметила необходимость рассмотрения возможности принятия новых мер поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников СВО, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях. Также предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных организаций среднего профобразования и высшего образования на рабочие места на предприятиях, сообщать населению о наличии вакантных рабочих мест и содействовать в развитии социального партнерства в сфере занятости населения. До начала круглого стола члены делегации посетили ряд учреждений и предприятий Екатеринбурга, чтобы лично ознакомиться с решениями кадровых вопросов. Так, в свердловском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" гостям показали практики адресной помощи ветеранам СВО, в том числе по трудоустройству, реабилитации после ранений, приобщения инвалидов к занятиям спортом. На предприятии "СКБ Контур" им рассказали о практике по трудоустройству молодых специалистов. Также члены делегации побывали в областном реабилитационном центре для инвалидов. На брифинге по итогам визита депутаты Государственной думы выразили благодарность в адрес Заксобрания и лично Бабушкиной за работу, проведенную во время организации визита делегации на Средний Урал.
https://ria.ru/20250520/babushkina-2018067642.html
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019559293.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001521075_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4e47dff31e7e216d16718febf8d1daa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, людмила бабушкина , екатеринбург
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Екатеринбург
Бабушкина внесла предложения по итогам рассмотрения практики применения ФЗ
Бабушкина озвучила предложения после рассмотрения практики применения ФЗ
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Практику применения федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" обсудили в Законодательном Собрании Свердловской области, с предложениями выступила председатель облпарламента Людмила Бабушкина, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Мероприятие состоялось во время визита в регион делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ее возглавил глава комитета Ярослав Нилов.
"Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но, тем не менее, время идет вперед, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Мы предметно обсудили тему. Все подготовленные нами предложения взяты в работу. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. У нас теперь будет возможность обратиться и в этот комитет Государственной думы, и в Минтруд России, и в другие структуры, представители которых сегодня присутствовали на заседании круглого стола", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Так, председатель Заксобрания отметила необходимость рассмотрения возможности принятия новых мер поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников СВО, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях. Также предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных организаций среднего профобразования и высшего образования на рабочие места на предприятиях, сообщать населению о наличии вакантных рабочих мест и содействовать в развитии социального партнерства в сфере занятости населения.
До начала круглого стола члены делегации посетили ряд учреждений и предприятий Екатеринбурга, чтобы лично ознакомиться с решениями кадровых вопросов. Так, в свердловском филиале фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" гостям показали практики адресной помощи ветеранам СВО, в том числе по трудоустройству, реабилитации после ранений, приобщения инвалидов к занятиям спортом. На предприятии "СКБ Контур" им рассказали о практике по трудоустройству молодых специалистов. Также члены делегации побывали в областном реабилитационном центре для инвалидов.
На брифинге по итогам визита депутаты Государственной думы выразили благодарность в адрес Заксобрания и лично Бабушкиной за работу, проведенную во время организации визита делегации на Средний Урал.