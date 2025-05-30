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Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 30.05.2025 (обновлено: 15:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/zakharova-2019998864.html
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД - РИА Новости, 30.05.2025
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД
Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:40:00+03:00
2025-05-30T15:43:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
мария захарова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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в мире, турция, украина, россия, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Турция, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД

Захарова: речи о посредничестве Стамбула в переговорах Москвы и Киева не идет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаРоссияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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