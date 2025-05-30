https://ria.ru/20250530/zakharova-2019998864.html

Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД

Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД - РИА Новости, 30.05.2025

Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД

Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:40:00+03:00

2025-05-30T15:40:00+03:00

2025-05-30T15:43:00+03:00

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стамбул

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20250530/poezd-2019971580.html

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