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Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД - РИА Новости, 30.05.2025
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД
Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:40:00+03:00
2025-05-30T15:40:00+03:00
2025-05-30T15:43:00+03:00
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специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
мария захарова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Речи о посредничестве Турции или какой-либо другой страны в переговорах России и Украины не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Разумеется, мы глубоко признательны турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы. Однако о турецком или чьем-либо еще посредничестве речи не идет", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
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В мире, Турция, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Речи о посредничестве Турции в переговорах по Украине не идет, заявил МИД
Захарова: речи о посредничестве Стамбула в переговорах Москвы и Киева не идет