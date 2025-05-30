Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич
Минобороны Белоруссии: советский разведчик Юшкевич умер в возрасте 97 лет
© Sputnik / Александр ЖибульГеннадий Юшкевич
© Sputnik / Александр Жибуль
Геннадий Юшкевич. Архивное фото
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.
"Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью", — говорится в некрологе.
Юшкевич был одним из самых юных разведчиков в СССР. В 14 лет он стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы "Чайка", а в 16 — членом легендарной разведывательной группы "Джек" 3-го Белорусского фронта, успешно действовавшей в тылу врага в Восточной Пруссии. Удостоен ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ордена Славы 3-й степени.
В 2010 году Геннадия Юшкевича зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады Сил специального назначения.
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"До самого последнего дня Геннадий Владимирович принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, участвовал в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота", — подчеркнули в Минобороны.
О диверсионно-разведывательной группе "Джек" рассказывается в книге "Парашюты на деревьях", написанной Наполеоном Ридевским, одним из членов группы. В 1973 году режиссер Иосиф Шульман снял по ней одноименный фильм.