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Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич - РИА Новости, 30.05.2025

Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич

Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства обороны... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:59:00+03:00

2025-05-30T16:59:00+03:00

2025-05-30T18:05:00+03:00

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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале."Коллегия Министерства обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Владимировича Юшкевича в связи с его смертью", — говорится в некрологе.Юшкевич был одним из самых юных разведчиков в СССР. В 14 лет он стал бойцом партизанской диверсионно-разведывательной группы "Чайка", а в 16 — членом легендарной разведывательной группы "Джек" 3-го Белорусского фронта, успешно действовавшей в тылу врага в Восточной Пруссии. Удостоен ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ордена Славы 3-й степени.В 2010 году Геннадия Юшкевича зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады Сил специального назначения."До самого последнего дня Геннадий Владимирович принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, участвовал в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота", — подчеркнули в Минобороны.

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