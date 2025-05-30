https://ria.ru/20250530/youtube-2019883724.html
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России - РИА Новости, 30.05.2025
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России
YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:50:00+03:00
2025-05-30T02:50:00+03:00
2025-05-30T02:50:00+03:00
технологии
россия
антон немкин (депутат)
youtube
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране", - сказал он. Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. "Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства", - подчеркнул он. Депутат отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных. "Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом", - добавил парламенатрий. По мнению депутата, даже если какие-то контакты восстановятся, "дороги назад к прежней зависимости уже нет". "Мы получили жёсткий, но ценный урок: нельзя строить цифровое будущее страны на платформах, которые в любой момент могут нажать "выключатель". Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны", - отметил Немкин. Депутат добавил, что сейчас Россия идёт по своему пути: строит свои поисковики, облака, видеохостинги, рекламные платформы. "Не всё работает идеально, и путь точно не будет коротким. Но именно этот путь даёт нам свободу. А государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть двигателем: поддерживать, инвестировать, формировать спрос. Мы должны создавать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям удобно, безопасно и предсказуемо", - заключил он.
https://ria.ru/20250417/youtube-2011714907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, антон немкин (депутат), youtube, госдума рф
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), YouTube, Госдума РФ
В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России
Немкин: YouTube разблокируют при возвращении доступа к аккаунтам российских СМИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Для того чтобы YouTube
мог вернуться к полноценной работе в России
, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране", - сказал он.
Немкин
подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.
"Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства", - подчеркнул он.
Депутат отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных.
"Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом", - добавил парламенатрий.
По мнению депутата, даже если какие-то контакты восстановятся, "дороги назад к прежней зависимости уже нет".
"Мы получили жёсткий, но ценный урок: нельзя строить цифровое будущее страны на платформах, которые в любой момент могут нажать "выключатель". Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны", - отметил Немкин.
Депутат добавил, что сейчас Россия идёт по своему пути: строит свои поисковики, облака, видеохостинги, рекламные платформы.
"Не всё работает идеально, и путь точно не будет коротким. Но именно этот путь даёт нам свободу. А государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть двигателем: поддерживать, инвестировать, формировать спрос. Мы должны создавать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям удобно, безопасно и предсказуемо", - заключил он.