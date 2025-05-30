https://ria.ru/20250530/youtube-2019883724.html

В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России

В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России - РИА Новости, 30.05.2025

В Госдуме назвали условия для разблокировки YouTube в России

YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:50:00+03:00

2025-05-30T02:50:00+03:00

2025-05-30T02:50:00+03:00

технологии

россия

антон немкин (депутат)

youtube

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется со своим заброшенным оборудованием, оплатит накопленные штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране", - сказал он. Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. "Без этих шагов говорить о каком-либо "смягчении" позиций невозможно: речь идёт не о политике, а о соблюдении законодательства", - подчеркнул он. Депутат отметил, что диалог с глобальными цифровыми платформами, такими как YouTube, возможен, но только на условиях РФ — честных, прозрачных и, главное, законных. "Речь не о запретах ради запретов, а о равноправии. Если ты работаешь в России — соблюдай её законы: "приземлись", плати налоги, храни данные граждан здесь и будь готов решать споры в российских судах. Игнорирование требований — это путь в никуда. Эпоха вседозволенности крупных ИТ-корпораций должна остаться в прошлом", - добавил парламенатрий. По мнению депутата, даже если какие-то контакты восстановятся, "дороги назад к прежней зависимости уже нет". "Мы получили жёсткий, но ценный урок: нельзя строить цифровое будущее страны на платформах, которые в любой момент могут нажать "выключатель". Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны", - отметил Немкин. Депутат добавил, что сейчас Россия идёт по своему пути: строит свои поисковики, облака, видеохостинги, рекламные платформы. "Не всё работает идеально, и путь точно не будет коротким. Но именно этот путь даёт нам свободу. А государство здесь не просто наблюдатель — оно должно быть двигателем: поддерживать, инвестировать, формировать спрос. Мы должны создавать цифровую экосистему, в которой бизнесу и людям удобно, безопасно и предсказуемо", - заключил он.

https://ria.ru/20250417/youtube-2011714907.html

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010581851.html

https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, антон немкин (депутат), youtube, госдума рф