https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html

Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб

Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб - РИА Новости, 30.05.2025

Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб

Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске по итогам 2024 года превысила один миллиард рублей, большая часть из них выручка в сфере анимации и кино, сообщила РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:07:00+03:00

2025-05-30T10:07:00+03:00

2025-05-30T10:07:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

дальний восток

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ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске по итогам 2024 года превысила один миллиард рублей, большая часть из них выручка в сфере анимации и кино, сообщила первый заместитель директора креативного кластера "Квартал Труда" Саргылана Аргунова на пленарной сессии Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике". "В данное время резиденты "Квартала труда" создали 279 рабочих мест. Объем выручки наших резидентов по итогам 2024 года составил более миллиарда рублей. Здесь функционируют крупные и маленькие организации. Большой объем выручки дают сферы анимации и кино", - рассказала Аргунова. В свою очередь, как отметил на площадке форума министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексея Чекункова, к 2030 году число резидентов креативных кластеров в ДФО должно стать более 1 тысячи человек, объем выручки должен вырасти в 10 раз, до 25 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в первом на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда". Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.

https://ria.ru/20250529/trutnev-2019764027.html

https://ria.ru/20250529/yakutiya-2019692642.html

якутск

республика саха (якутия)

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якутск, республика саха (якутия), дальний восток