Рейтинг@Mail.ru
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
10:07 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/yakutsk-2019911056.html
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб - РИА Новости, 30.05.2025
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске по итогам 2024 года превысила один миллиард рублей, большая часть из них выручка в сфере анимации и кино, сообщила РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:07:00+03:00
2025-05-30T10:07:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
республика саха (якутия)
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_0:46:1001:609_1920x0_80_0_0_1608e87ebb153917daf3a773e305d980.jpg
ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске по итогам 2024 года превысила один миллиард рублей, большая часть из них выручка в сфере анимации и кино, сообщила первый заместитель директора креативного кластера "Квартал Труда" Саргылана Аргунова на пленарной сессии Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике". "В данное время резиденты "Квартала труда" создали 279 рабочих мест. Объем выручки наших резидентов по итогам 2024 года составил более миллиарда рублей. Здесь функционируют крупные и маленькие организации. Большой объем выручки дают сферы анимации и кино", - рассказала Аргунова. В свою очередь, как отметил на площадке форума министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексея Чекункова, к 2030 году число резидентов креативных кластеров в ДФО должно стать более 1 тысячи человек, объем выручки должен вырасти в 10 раз, до 25 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в первом на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда". Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.
https://ria.ru/20250529/trutnev-2019764027.html
https://ria.ru/20250529/yakutiya-2019692642.html
якутск
республика саха (якутия)
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/68/1512726840_64:0:935:653_1920x0_80_0_0_84b2cd2d5015e27b70f1f231e9ead87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
якутск, республика саха (якутия), дальний восток
Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия), Дальний Восток
Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 г превысила 1 млрд руб

Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске в 2024 год превысила 1 млрд рублей

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Выручка резидентов "Квартала Труда" в Якутске по итогам 2024 года превысила один миллиард рублей, большая часть из них выручка в сфере анимации и кино, сообщила первый заместитель директора креативного кластера "Квартал Труда" Саргылана Аргунова на пленарной сессии Международного форума креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от творчества к экономике".
"В данное время резиденты "Квартала труда" создали 279 рабочих мест. Объем выручки наших резидентов по итогам 2024 года составил более миллиарда рублей. Здесь функционируют крупные и маленькие организации. Большой объем выручки дают сферы анимации и кино", - рассказала Аргунова.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Центр испытаний БАС "Полярный" будет создан на основе лаборатории в Якутии
Вчера, 13:43
В свою очередь, как отметил на площадке форума министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Алексея Чекункова, к 2030 году число резидентов креативных кластеров в ДФО должно стать более 1 тысячи человек, объем выручки должен вырасти в 10 раз, до 25 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что порядка 6 тысяч участников из девяти стран ожидается на II международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике", который проходит с 29 по 31 мая в Якутске. Мероприятия форума начались в первом на Дальнем Востоке креативном кластере "Квартал Труда".
Творческие кварталы по аналогии с якутским креативным кластером "Квартал Труда" откроются в Благовещенске, Владивостоке, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.
Вид на Якутск с горы Чочур-Муран - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Форум креативных индустрий в Якутске привлечет миллиард рублей
Вчера, 05:12
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Дальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала