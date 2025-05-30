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Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке - РИА Новости, 30.05.2025
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10:27 30.05.2025 (обновлено: 11:30 30.05.2025)
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Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке
Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке - РИА Новости, 30.05.2025
Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке
Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле, сообщило правительство Приморья. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:27:00+03:00
2025-05-30T11:30:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле, сообщило правительство Приморья.&quot;Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью, уточнили в Антитеррористической комиссии Приморского края. Повреждений административных зданий, жертв — нет&quot;, — отметили власти региона.Сейчас угрозу полностью нейтрализовали.Сегодня власти региона сообщили о двух хлопках в районе бухты.В пятницу утром в Центре организации дорожного движения Владивостока заявили о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке

Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле, сообщило правительство Приморья.
«

"Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью, уточнили в Антитеррористической комиссии Приморского края. Повреждений административных зданий, жертв — нет", — отметили власти региона.

Сейчас угрозу полностью нейтрализовали.
Сегодня власти региона сообщили о двух хлопках в районе бухты.
В пятницу утром в Центре организации дорожного движения Владивостока заявили о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.
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