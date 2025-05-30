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Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке

Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке - РИА Новости, 30.05.2025

Стала известна причина взрыва в бухте Десантной во Владивостоке

Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле, сообщило правительство Приморья. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:27:00+03:00

2025-05-30T10:27:00+03:00

2025-05-30T11:30:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. Причиной взрыва в бухте Десантной во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в автомобиле, сообщило правительство Приморья."Причина взрывов в бухте Десантная — воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью, уточнили в Антитеррористической комиссии Приморского края. Повреждений административных зданий, жертв — нет", — отметили власти региона.Сейчас угрозу полностью нейтрализовали.Сегодня власти региона сообщили о двух хлопках в районе бухты.В пятницу утром в Центре организации дорожного движения Владивостока заявили о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.

https://ria.ru/20250529/sk--2019731456.html

владивосток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток