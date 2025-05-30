https://ria.ru/20250530/vystavka-2020058240.html

Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо

Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо - РИА Новости, 30.05.2025

Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо

Выставку "Пространство и время Франца Рубо" представили в Сергиево-Посадского музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выставку "Пространство и время Франца Рубо" представили в Сергиево-Посадского музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея. "Выставка "Пространство и время Франца Рубо" – это первый совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника и Музея-панорамы "Бородинская битва", - говорится в сообщении. В экспозиции представлены живописные полотна, этюды, эскизы и рисунки, выполненные в периоды работы мастера над известными панорамами: "Штурм Ахульго" (1889–1890), "Штурм 6 июня 1855 года" (1901–1905) и "Бородино" (1911–1912). Всего более 60 экспонатов из собрания Музея-панорамы "Бородинская битва", отметили в пресс-службе. На выставке представили подлинный фрагмент панорамы "Бородино" с условным наименованием "Всадники". После проведенной в 2020 году реставрации момент на полотне можно увидеть открытую реставраторами оригинальную живопись Франца Рубо и следы пожара 1967 года, добавили в музее. Кроме того, экспозиция дополнена произведениями из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника, посвященными Отечественной войне 1812 года: серия скульптур "Генералы русской армии 1812 года", комплект декоративных тарелок, скульптура, медали, награды. Выставка продлится до 3 августа 2025 года.

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