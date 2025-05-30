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Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо - РИА Новости, 30.05.2025
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18:59 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/vystavka-2020058240.html
Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо
Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо - РИА Новости, 30.05.2025
Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо
Выставку "Пространство и время Франца Рубо" представили в Сергиево-Посадского музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:59:00+03:00
2025-05-30T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выставку "Пространство и время Франца Рубо" представили в Сергиево-Посадского музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея. "Выставка "Пространство и время Франца Рубо" – это первый совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника и Музея-панорамы "Бородинская битва", - говорится в сообщении. В экспозиции представлены живописные полотна, этюды, эскизы и рисунки, выполненные в периоды работы мастера над известными панорамами: "Штурм Ахульго" (1889–1890), "Штурм 6 июня 1855 года" (1901–1905) и "Бородино" (1911–1912). Всего более 60 экспонатов из собрания Музея-панорамы "Бородинская битва", отметили в пресс-службе. На выставке представили подлинный фрагмент панорамы "Бородино" с условным наименованием "Всадники". После проведенной в 2020 году реставрации момент на полотне можно увидеть открытую реставраторами оригинальную живопись Франца Рубо и следы пожара 1967 года, добавили в музее. Кроме того, экспозиция дополнена произведениями из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника, посвященными Отечественной войне 1812 года: серия скульптур "Генералы русской армии 1812 года", комплект декоративных тарелок, скульптура, медали, награды. Выставка продлится до 3 августа 2025 года.
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культура, музеи, сергиев посад
Музейные маршруты России, Культура, Музеи, Сергиев Посад
Сергиево-Посадский музей-заповедник открыл выставку картин Франца Рубо

Выставка картин Франца Рубо открылась в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедникаКартина "Матросы, тянущие канат" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
Картина Матросы, тянущие канат Франца Рубо на выставке Пространство и время Франца Рубо - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедника
Картина "Матросы, тянущие канат" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Выставку "Пространство и время Франца Рубо" представили в Сергиево-Посадского музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе музея.
"Выставка "Пространство и время Франца Рубо" – это первый совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника и Музея-панорамы "Бородинская битва", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедникаКартина "Горцы" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
Картина Горцы Франца Рубо на выставке Пространство и время Франца Рубо - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедника
Картина "Горцы" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
В экспозиции представлены живописные полотна, этюды, эскизы и рисунки, выполненные в периоды работы мастера над известными панорамами: "Штурм Ахульго" (1889–1890), "Штурм 6 июня 1855 года" (1901–1905) и "Бородино" (1911–1912). Всего более 60 экспонатов из собрания Музея-панорамы "Бородинская битва", отметили в пресс-службе.
На выставке представили подлинный фрагмент панорамы "Бородино" с условным наименованием "Всадники". После проведенной в 2020 году реставрации момент на полотне можно увидеть открытую реставраторами оригинальную живопись Франца Рубо и следы пожара 1967 года, добавили в музее.
Кроме того, экспозиция дополнена произведениями из фондов Сергиево-Посадского музея-заповедника, посвященными Отечественной войне 1812 года: серия скульптур "Генералы русской армии 1812 года", комплект декоративных тарелок, скульптура, медали, награды.
Выставка продлится до 3 августа 2025 года.
© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедникаКартина "Кавказская разведка" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
Картина Кавказская разведка Франца Рубо на выставке Пространство и время Франца Рубо - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Сергиево-Посадского музея-заповедника
Картина "Кавказская разведка" Франца Рубо на выставке "Пространство и время Франца Рубо"
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22 мая, 15:38
 
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