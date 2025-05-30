https://ria.ru/20250530/udmurtija-2020042234.html

В Удмуртии будут судить девушку, подозреваемую в сотрудничестве с Украиной

В Удмуртии будут судить девушку, подозреваемую в сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 30.05.2025

В Удмуртии будут судить девушку, подозреваемую в сотрудничестве с Украиной

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело о государственной измене против 19-летней девушки, которая фотографировала местные промышленные предприятия... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:13:00+03:00

2025-05-30T18:13:00+03:00

2025-05-30T18:13:00+03:00

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УФА, 30 мая – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело о государственной измене против 19-летней девушки, которая фотографировала местные промышленные предприятия и собирала сведения о работниках заводов для иностранной разведки, сообщил надзорный орган региона. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Удмуртии уточнил, что девушка передавала собранную информацию в главное управление разведки Украины. "Обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена) предъявлено 19-летней жительнице региона. Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртской Республики", - сообщила прокуратура Удмуртии в своем Telegram-канале. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы до 20 лет, либо пожизненное лишением свободы. Следствие полагает, что в июле 2023 года обвиняемая установила конфиденциальный контакт с представителем иностранной спецслужбы и предложила свои услуги по сбору и передаче сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, следует из релиза прокуратуры. "После чего, по заданию представителя иностранной разведки, девушка осуществила фотографирование промышленного предприятия с привязкой его производственных и транспортных площадок к местности и географическим координатам, собрала сведения о его работниках. Полученные данные в последующем обвиняемая передала представителю иностранной разведки", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250530/penza-2020034537.html

https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html

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происшествия, украина, россия