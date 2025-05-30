Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан
Фидан: Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам 2 июня в Стамбуле
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Турция ведет консультации с Киевом по переговорам второго июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия, Анкара хочет развить достигнутый на переговорах импульс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы приближаемся к критической точке в войне на Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибихой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.