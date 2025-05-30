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Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан - РИА Новости, 30.05.2025
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12:11 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019932659.html
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан - РИА Новости, 30.05.2025
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан
Турция ведет консультации с Киевом по переговорам второго июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия, Анкара хочет развить достигнутый на... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T12:11:00+03:00
2025-05-30T12:11:00+03:00
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хакан фидан
владимир мединский
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Турция ведет консультации с Киевом по переговорам второго июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия, Анкара хочет развить достигнутый на переговорах импульс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "Мы приближаемся к критической точке в войне на Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибихой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
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в мире, россия, стамбул, украина, хакан фидан, владимир мединский, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Хакан Фидан, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам в Стамбуле, заявил Фидан

Фидан: Анкара ведет консультации с Киевом по переговорам 2 июня в Стамбуле

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Турция ведет консультации с Киевом по переговорам второго июня в Стамбуле, о готовности к которым заявила Россия, Анкара хочет развить достигнутый на переговорах импульс, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Мы приближаемся к критической точке в войне на Украине. Переговоры в Стамбуле 16 мая стали новым началом дипломатического урегулирования в Украине. Мы хотим сохранить тот импульс, ту динамику, достигнутую в Стамбуле, и готовы принять новый раунд переговоров. Россия сообщила нам о своей готовности возобновить переговоры 2 июня, и мы ведем консультации с Украиной", - сказал Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибихой в Киеве, видеофрагмент его выступления представила РИА Новости пресс-служба МИД Турции.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
11:53
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле
11 мая, 02:28
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаХакан ФиданВладимир МединскийСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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