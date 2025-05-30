https://ria.ru/20250530/turproekty-2020069157.html
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге - РИА Новости, 30.05.2025
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге
Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:35:00+03:00
2025-05-30T20:35:00+03:00
2025-05-30T20:35:00+03:00
калужская область
калуга
владислав шапша
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КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в пятницу в Калуге губернатор Владислав Шапша провел заседание Архитектурного совета. Первый проект, который был представлен на обсуждение - "Можайский овраг": комплексное развитие городской территории Калуги в сфере туризма". Одним из оснований для реализации проекта стало увеличение туристического потока, который с 2023 года по 2024 год турпоток вырос с 3,3 миллиона до 3,9 миллиона человек, причем большая часть приходится на областной центр. Туристско-рекреационный парк будет включать в себя две парковки, торговые объекты, рестораны, кафе, детскую площадку, каток, смотровую вышку с рестораном и музеем, картинг, уличный амфитеатр для проведения городских мероприятий, образовательные площади, тропиночную сеть и сеть артобъектов. Помимо этого, предполагается реализация инвестпроектов по строительству гостиницы, глэмпинга на берегу Оки, пляжа, вело-пешеходного моста через Оку, пешеходного перехода и съезда. В ходе обсуждения вопроса особое внимание было уделено реализации проекта непосредственно на территории Можайского оврага - объекта особо охраняемой природной территории. Шапша поручил решить все вопросы до начала реализации проекта, выразив мнение, что "энтузиасты, которые взялись за этот проект, не отступят". "Вместе с городом и экспертным сообществом, профессиональным сообществом, с городской общественностью, проект, безусловно, надо вынести на общественное обсуждение, дать возможность горожанам высказать свое мнение. В конечном итоге это все должно найти свое отражение в проекте, который должен быть уже реализован с учетом всех сложностей", - подчеркнул глава региона. Проект "Велоботинок Циолковского" планируется реализовать в несколько этапов. Протяженность маршрута составит 19 километров. Он объединит ключевые достопримечательности города, социальные объекты, места отдыха. Один из его участков проходит по железнодорожному пути Окской ветки, отмечают в пресс-службе.
калуга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, владислав шапша
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге
В Калуге представили новые проекты территориального развития в сфере туризма
КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в пятницу в Калуге
губернатор Владислав Шапша
провел заседание Архитектурного совета. Первый проект, который был представлен на обсуждение - "Можайский овраг": комплексное развитие городской территории Калуги в сфере туризма". Одним из оснований для реализации проекта стало увеличение туристического потока, который с 2023 года по 2024 год турпоток вырос с 3,3 миллиона до 3,9 миллиона человек, причем большая часть приходится на областной центр.
Туристско-рекреационный парк будет включать в себя две парковки, торговые объекты, рестораны, кафе, детскую площадку, каток, смотровую вышку с рестораном и музеем, картинг, уличный амфитеатр для проведения городских мероприятий, образовательные площади, тропиночную сеть и сеть артобъектов. Помимо этого, предполагается реализация инвестпроектов по строительству гостиницы, глэмпинга на берегу Оки, пляжа, вело-пешеходного моста через Оку, пешеходного перехода и съезда.
В ходе обсуждения вопроса особое внимание было уделено реализации проекта непосредственно на территории Можайского оврага - объекта особо охраняемой природной территории. Шапша поручил решить все вопросы до начала реализации проекта, выразив мнение, что "энтузиасты, которые взялись за этот проект, не отступят".
«
"Вместе с городом и экспертным сообществом, профессиональным сообществом, с городской общественностью, проект, безусловно, надо вынести на общественное обсуждение, дать возможность горожанам высказать свое мнение. В конечном итоге это все должно найти свое отражение в проекте, который должен быть уже реализован с учетом всех сложностей", - подчеркнул глава региона.
Проект "Велоботинок Циолковского" планируется реализовать в несколько этапов. Протяженность маршрута составит 19 километров. Он объединит ключевые достопримечательности города, социальные объекты, места отдыха. Один из его участков проходит по железнодорожному пути Окской ветки, отмечают в пресс-службе.