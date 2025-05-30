Рейтинг@Mail.ru
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:35 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/turproekty-2020069157.html
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге - РИА Новости, 30.05.2025
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге
Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T20:35:00+03:00
2025-05-30T20:35:00+03:00
калужская область
калуга
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb8c04d946d69c5e75103c3138be23b5.jpg
КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в пятницу в Калуге губернатор Владислав Шапша провел заседание Архитектурного совета. Первый проект, который был представлен на обсуждение - "Можайский овраг": комплексное развитие городской территории Калуги в сфере туризма". Одним из оснований для реализации проекта стало увеличение туристического потока, который с 2023 года по 2024 год турпоток вырос с 3,3 миллиона до 3,9 миллиона человек, причем большая часть приходится на областной центр. Туристско-рекреационный парк будет включать в себя две парковки, торговые объекты, рестораны, кафе, детскую площадку, каток, смотровую вышку с рестораном и музеем, картинг, уличный амфитеатр для проведения городских мероприятий, образовательные площади, тропиночную сеть и сеть артобъектов. Помимо этого, предполагается реализация инвестпроектов по строительству гостиницы, глэмпинга на берегу Оки, пляжа, вело-пешеходного моста через Оку, пешеходного перехода и съезда. В ходе обсуждения вопроса особое внимание было уделено реализации проекта непосредственно на территории Можайского оврага - объекта особо охраняемой природной территории. Шапша поручил решить все вопросы до начала реализации проекта, выразив мнение, что "энтузиасты, которые взялись за этот проект, не отступят". "Вместе с городом и экспертным сообществом, профессиональным сообществом, с городской общественностью, проект, безусловно, надо вынести на общественное обсуждение, дать возможность горожанам высказать свое мнение. В конечном итоге это все должно найти свое отражение в проекте, который должен быть уже реализован с учетом всех сложностей", - подчеркнул глава региона. Проект "Велоботинок Циолковского" планируется реализовать в несколько этапов. Протяженность маршрута составит 19 километров. Он объединит ключевые достопримечательности города, социальные объекты, места отдыха. Один из его участков проходит по железнодорожному пути Окской ветки, отмечают в пресс-службе.
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/52/1319695274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eda58fc8e71f67fedab218a56ae40ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, владислав шапша
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
Турпроекты "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" создали в Калуге

В Калуге представили новые проекты территориального развития в сфере туризма

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в медиабанк
Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 30 мая – РИА Новости. Новые инфраструктурные проекты территориального развития в сфере туризма "Можайский овраг" и "Велоботинок Циолковского" представили в Калуге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в пятницу в Калуге губернатор Владислав Шапша провел заседание Архитектурного совета. Первый проект, который был представлен на обсуждение - "Можайский овраг": комплексное развитие городской территории Калуги в сфере туризма". Одним из оснований для реализации проекта стало увеличение туристического потока, который с 2023 года по 2024 год турпоток вырос с 3,3 миллиона до 3,9 миллиона человек, причем большая часть приходится на областной центр.
Туристско-рекреационный парк будет включать в себя две парковки, торговые объекты, рестораны, кафе, детскую площадку, каток, смотровую вышку с рестораном и музеем, картинг, уличный амфитеатр для проведения городских мероприятий, образовательные площади, тропиночную сеть и сеть артобъектов. Помимо этого, предполагается реализация инвестпроектов по строительству гостиницы, глэмпинга на берегу Оки, пляжа, вело-пешеходного моста через Оку, пешеходного перехода и съезда.
В ходе обсуждения вопроса особое внимание было уделено реализации проекта непосредственно на территории Можайского оврага - объекта особо охраняемой природной территории. Шапша поручил решить все вопросы до начала реализации проекта, выразив мнение, что "энтузиасты, которые взялись за этот проект, не отступят".
«
"Вместе с городом и экспертным сообществом, профессиональным сообществом, с городской общественностью, проект, безусловно, надо вынести на общественное обсуждение, дать возможность горожанам высказать свое мнение. В конечном итоге это все должно найти свое отражение в проекте, который должен быть уже реализован с учетом всех сложностей", - подчеркнул глава региона.
Проект "Велоботинок Циолковского" планируется реализовать в несколько этапов. Протяженность маршрута составит 19 километров. Он объединит ключевые достопримечательности города, социальные объекты, места отдыха. Один из его участков проходит по железнодорожному пути Окской ветки, отмечают в пресс-службе.
 
Калужская областьКалугаВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала