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Развитие туризма в Калужской области обсудили в "Инвестиционной гостиной"

Развитие туризма в Калужской области обсудили в "Инвестиционной гостиной" - РИА Новости, 30.05.2025

Развитие туризма в Калужской области обсудили в "Инвестиционной гостиной"

Развитие туризма в Калужской области стало центральной темой "Инвестиционной гостиной" в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T20:39:00+03:00

2025-05-30T20:39:00+03:00

2025-05-30T20:39:00+03:00

калужская область

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КАЛУГА, 30 мая - РИА Новости. Развитие туризма в Калужской области стало центральной темой "Инвестиционной гостиной" в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в Москве в представительстве правительства Калужской области состоялось мероприятие "Инвестиционная гостиная", организованное Центром государственно-частного партнерства и министерством культуры и туризма Калужской области. Мероприятие направлено на привлечение частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры Калужской области. Гендиректор Центра ГЧП Анна Лукина представила перспективные проекты в туристической отрасли, реализация которых возможна с применением ГЧП. Среди них "Дача Морозовой" в Обнинске, "Усадьба купца Жданова" в Боровске, конноспортивный комплекс в Калуге. Проекты вызвали значительный интерес, подчеркивают в областном правительстве. "Инвесторы, особенно в сфере туризма, стали больше внимания обращать на свою родную страну. Соответственно, больше денег остается в России. Калужская область вовремя осознала эту тенденцию", - отметила Анна Лукина. Замминистра культуры и туризма Калужской области Полина Коченкова презентовала наиболее привлекательные локации для реализации проектов на территории Жуковского, Юхновского, Малоярославецкого, Боровского и Ферзиковского районов, отдельно была выделена "Усадьба Мансурово" Малоярославецкого района. "Сейчас в регионе есть около 400 объектов, которые имеют огромнейшее значение для истории. Привлечение туристов поможет не только сохранить все это наследство, но и постепенно сделать из каждого памятника жемчужину", - подчеркнула Полина Коченкова. Замгубернатора Калужской области Константин Горобцов в разговоре с журналистами отметил, что развитие туризма в области в ближайшее время будет приносить существенный доход в бюджет региона. По его словам, калужские достопримечательности так и манят туристов, и каждый год область посещает не меньше миллиона человек. "А сейчас и сама погода благоволит – в выходные ждем очередную волну тех, кто хочет познакомиться с Калужской областью. К нам едут, чтобы посмотреть на природу, узнать про космос, поучаствовать в спортивных мероприятиях, подышать свежим воздухом (по сравнению со столицей). Задача региона – создать условия для развития отрасли", - цитирует Горобцова пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, москва, обнинск