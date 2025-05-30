https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html

Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области

Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области - РИА Новости, 30.05.2025

Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области

Дорожную карту централизации медицинских учреждений Ярославской области обсудили на внеочередном заседании комитета по здравоохранению областной думы, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:31:00+03:00

2025-05-30T16:31:00+03:00

2025-05-30T18:14:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020035682_0:140:3009:1832_1920x0_80_0_0_b0934d0d66ad0ae78eff1161875bc547.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Дорожную карту централизации медицинских учреждений Ярославской области обсудили на внеочередном заседании комитета по здравоохранению областной думы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Объединение медицинских учреждений – это современный тренд, и здесь мы не изобретаем колесо, процессы идут по всей стране и рекомендованы министерством здравоохранения России. Мурманская, Псковская, Нижегородская, Томская области, Пермский край также централизуют свои учреждения. Новое время диктует и новые задачи", - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марию Можейко, выступившую на заседании комитета Яроблдумы. Можейко напомнила: как подчеркивает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, модернизация инфраструктуры сегодня сопровождается пересмотром процессов оказания медицинской помощи. "Концентрация современной технологической базы в рамках одного учреждения дает возможность пациентам вне зависимости от места их проживания получать качественное лечение, консультироваться у высокопрофессиональных специалистов, а трудозатраты и время медицинских работников используются более рационально", - подчеркнула и.о. главы регионального минздрава. Она отметила, что в правительстве региона понимают опасения населения и читают все поступающие по этой теме вопросы. "Хочу сразу сказать, что за счет внедрения электронного документооборота и подписания документов электронной цифровой подписью все справки и документы пациенты как получали в прикрепленной медицинской организации, так и будут получать", - резюмировала Можейко. И.о. министра здравоохранения сообщила, что в регионе идет развитие выездных форм работы, в том числе маршрутов здоровья. Кроме того, рассказала Мария Можейко, сейчас прорабатывается вопрос организации системы "медицинских шаттлов". Это специализированные микроавтобусы, которые доставляют пациентов в медицинские учреждения для получения необходимых консультаций и прохождения обследований.

https://ria.ru/20250530/yaroslavl-2020005517.html

https://ria.ru/20250526/tsentr-2019211713.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, михаил мурашко, здоровье - общество