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Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области - РИА Новости, 30.05.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:31 30.05.2025 (обновлено: 18:14 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tsentralizatsiya-2020014657.html
Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области
Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области - РИА Новости, 30.05.2025
Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области
Дорожную карту централизации медицинских учреждений Ярославской области обсудили на внеочередном заседании комитета по здравоохранению областной думы, сообщает... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:31:00+03:00
2025-05-30T18:14:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил мурашко
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Дорожную карту централизации медицинских учреждений Ярославской области обсудили на внеочередном заседании комитета по здравоохранению областной думы, сообщает пресс-служба правительства региона. "Объединение медицинских учреждений – это современный тренд, и здесь мы не изобретаем колесо, процессы идут по всей стране и рекомендованы министерством здравоохранения России. Мурманская, Псковская, Нижегородская, Томская области, Пермский край также централизуют свои учреждения. Новое время диктует и новые задачи", - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марию Можейко, выступившую на заседании комитета Яроблдумы. Можейко напомнила: как подчеркивает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, модернизация инфраструктуры сегодня сопровождается пересмотром процессов оказания медицинской помощи. "Концентрация современной технологической базы в рамках одного учреждения дает возможность пациентам вне зависимости от места их проживания получать качественное лечение, консультироваться у высокопрофессиональных специалистов, а трудозатраты и время медицинских работников используются более рационально", - подчеркнула и.о. главы регионального минздрава. Она отметила, что в правительстве региона понимают опасения населения и читают все поступающие по этой теме вопросы. "Хочу сразу сказать, что за счет внедрения электронного документооборота и подписания документов электронной цифровой подписью все справки и документы пациенты как получали в прикрепленной медицинской организации, так и будут получать", - резюмировала Можейко. И.о. министра здравоохранения сообщила, что в регионе идет развитие выездных форм работы, в том числе маршрутов здоровья. Кроме того, рассказала Мария Можейко, сейчас прорабатывается вопрос организации системы "медицинских шаттлов". Это специализированные микроавтобусы, которые доставляют пациентов в медицинские учреждения для получения необходимых консультаций и прохождения обследований.
https://ria.ru/20250530/yaroslavl-2020005517.html
https://ria.ru/20250526/tsentr-2019211713.html
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ярославская область, михаил мурашко, здоровье - общество
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Централизацию медучреждений обсудили в Ярославской области

Власти Ярославской области обсудили централизацию медучреждений

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиИ.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании комитета Яроблдумы
И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании комитета Яроблдумы - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко на заседании комитета Яроблдумы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Дорожную карту централизации медицинских учреждений Ярославской области обсудили на внеочередном заседании комитета по здравоохранению областной думы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Объединение медицинских учреждений – это современный тренд, и здесь мы не изобретаем колесо, процессы идут по всей стране и рекомендованы министерством здравоохранения России. Мурманская, Псковская, Нижегородская, Томская области, Пермский край также централизуют свои учреждения. Новое время диктует и новые задачи", - цитирует пресс-служба и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марию Можейко, выступившую на заседании комитета Яроблдумы.
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Можейко напомнила: как подчеркивает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, модернизация инфраструктуры сегодня сопровождается пересмотром процессов оказания медицинской помощи.
"Концентрация современной технологической базы в рамках одного учреждения дает возможность пациентам вне зависимости от места их проживания получать качественное лечение, консультироваться у высокопрофессиональных специалистов, а трудозатраты и время медицинских работников используются более рационально", - подчеркнула и.о. главы регионального минздрава.
Она отметила, что в правительстве региона понимают опасения населения и читают все поступающие по этой теме вопросы.
"Хочу сразу сказать, что за счет внедрения электронного документооборота и подписания документов электронной цифровой подписью все справки и документы пациенты как получали в прикрепленной медицинской организации, так и будут получать", - резюмировала Можейко.
И.о. министра здравоохранения сообщила, что в регионе идет развитие выездных форм работы, в том числе маршрутов здоровья. Кроме того, рассказала Мария Можейко, сейчас прорабатывается вопрос организации системы "медицинских шаттлов". Это специализированные микроавтобусы, которые доставляют пациентов в медицинские учреждения для получения необходимых консультаций и прохождения обследований.
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