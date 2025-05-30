https://ria.ru/20250530/tsentr-2020038542.html

Центр медреабилитации в Динском районе Кубани готов почти наполовину

Центр медреабилитации в Динском районе Кубани готов почти наполовину - РИА Новости, 30.05.2025

Центр медреабилитации в Динском районе Кубани готов почти наполовину

Строительство центра медицинской реабилитации в Динском районе Краснодарского края завершили практически на 50%, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T17:55:00+03:00

2025-05-30T17:55:00+03:00

краснодарский край

динской район

краснодарский край

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство центра медицинской реабилитации в Динском районе Краснодарского края завершили практически на 50%, сообщает пресс-служба администрации региона. На данный момент рабочие обустраивают кровлю и фасады, монтируют внутренние инженерные системы. Постройку одного из самых масштабных социальных объектов региона обсудили на совещании, которое провел вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун. "Многопрофильный центр медицинской реабилитации станет одним из ключевых учреждений в системе здравоохранения региона. Самую современную квалифицированную медицинскую помощь в нем будут получать жители со всего края, других регионов страны. Важно, чтобы строительство необходимого социального объекта вели качественно и в обозначенные контрактом сроки", — сказал во время совещания Пергун, его слова приводит пресс-служба. Как доложил руководитель краевого департамента строительства Игорь Федосов, сейчас на объекте завершают устройство монолитных и ограждающих конструкций. Ведут монтаж внутренних перегородок, фасадов, работы на внутриплощадочных инженерных сетях. Задействовано около 240 человек, 15 единиц техники. Сейчас готовность объекта составляет 46%. Медицинский центр по реабилитации строят в Динском районе Краснодарского края. В нем пациенты смогут получить современную медицинскую помощь и полный цикл реабилитации – после различных травм, инсультов, операций, нарушений функций опорно-двигательного аппарата. Также здесь будут оказывать помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Завершить строительство планируют в 2026 году.

https://ria.ru/20250529/yurtaev-2019780439.html

https://ria.ru/20250529/pergun-2019841162.html

динской район

краснодарский край

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динской район, краснодарский край