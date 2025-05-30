https://ria.ru/20250530/trevoga-2019894270.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.05.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:45:00+03:00

2025-05-30T06:45:00+03:00

2025-05-30T06:45:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 22.30 мск, она длилась около восьми часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)