https://ria.ru/20250530/trevoga-2019894270.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.05.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T06:45:00+03:00
2025-05-30T06:45:00+03:00
2025-05-30T06:45:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 22.30 мск, она длилась около восьми часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА