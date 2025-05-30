https://ria.ru/20250530/trevoga-2019886612.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 30.05.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T04:07:00+03:00
2025-05-30T04:07:00+03:00
2025-05-30T04:07:00+03:00
курская область
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил оперативный штаб правительства региона в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА уже была объявлена в 23.37 мск четверга и продлилась около часа. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Курская область, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Курской области объявили опасность атаки беспилотников