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Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy - РИА Новости, 30.05.2025
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22:09 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/tramp-2020077251.html
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:09:00+03:00
2025-05-30T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях. "Никто не просил (о помиловании Комбса – ред.)... Я знаю, что они думают об этом. Я думаю, что некоторые люди были очень близки к тому, чтобы попросить", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.
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в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Дональд Трамп
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy

Трамп сообщил, что никто не просил его помиловать скандального рэпера Diddy

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях.
«
"Никто не просил (о помиловании Комбса – ред.)... Я знаю, что они думают об этом. Я думаю, что некоторые люди были очень близки к тому, чтобы попросить", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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В миреСШАНью-Йорк (город)Лос-АнджелесДональд Трамп
 
 
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