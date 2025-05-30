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Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:09:00+03:00
2025-05-30T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Шона Комбса (Diddy), обвиняемого в том числе в сексуальных преступлениях. "Никто не просил (о помиловании Комбса – ред.)... Я знаю, что они думают об этом. Я думаю, что некоторые люди были очень близки к тому, чтобы попросить", – сказал президент США журналистам в Белом доме, кадры транслировали СМИ. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.
https://ria.ru/20250419/diddy-2012219140.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Дональд Трамп
Трамп заявил, что никто не просил его помиловать рэпера Diddy
Трамп сообщил, что никто не просил его помиловать скандального рэпера Diddy