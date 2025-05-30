Рейтинг@Mail.ru
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 30.05.2025
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт
Японский автоконцерн Toyota не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей в Россию, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:55:00+03:00
2025-05-30T18:55:00+03:00
экономика
россия
национальный автомобильный союз
toyota motor
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151424/72/1514247211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258b10f76c03170fffd051c6ae0f4d15.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей в Россию, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному импорту, рассказал РИА Новости вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин. Ранее в пятницу портал "Авто Mail" сообщил о возобновлении продаж автомобилей Toyota дочерней компанией японского концерна ООО "СП Бизнес Кар". "Это не считается возвращением, потому что единственное, что можно посчитать возвращением, это начало производства автомобилей на территории Российской Федерации... Конечно, это ввоз просто. Они видят, что есть поток, они видят, что есть спрос, они делают руками посредника-"дочки" небольшие поставочки автомобилей, и на рынок это никак не влияет", - сказал Шапарин. Он отметил, что это нельзя считать даже подготовкой к возврату, а единственный процесс, который может считаться таковым - это начало переговоров об обратном выкупе завода. "Все остальное - это мелочи которые ничего не меняют вообще", - добавил эксперт. РИА Новости направило запрос в ООО "СП Бизнес Кар". Автомобильный завод японского концерна в Санкт-Петербурге в 2023 году купил ФГУП "НАМИ" без опциона обратного выкупа.
https://ria.ru/20250524/vozvraschenie-2018810672.html
https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151424/72/1514247211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33bfca1b6eb22df83a1183179a9103f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, национальный автомобильный союз, toyota motor, в мире, япония
Экономика, Россия, Национальный автомобильный союз, Toyota Motor, В мире, Япония
Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт

Шапарин: Toyota стала продавать автомобили в России по параллельному импорту

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей в Россию, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному импорту, рассказал РИА Новости вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.
Ранее в пятницу портал "Авто Mail" сообщил о возобновлении продаж автомобилей Toyota дочерней компанией японского концерна ООО "СП Бизнес Кар".
Автомобили во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ сообщили о возвращении крупного производителя автомобилей в Россию
24 мая, 08:53
"Это не считается возвращением, потому что единственное, что можно посчитать возвращением, это начало производства автомобилей на территории Российской Федерации... Конечно, это ввоз просто. Они видят, что есть поток, они видят, что есть спрос, они делают руками посредника-"дочки" небольшие поставочки автомобилей, и на рынок это никак не влияет", - сказал Шапарин.
Он отметил, что это нельзя считать даже подготовкой к возврату, а единственный процесс, который может считаться таковым - это начало переговоров об обратном выкупе завода. "Все остальное - это мелочи которые ничего не меняют вообще", - добавил эксперт.
РИА Новости направило запрос в ООО "СП Бизнес Кар".
Автомобильный завод японского концерна в Санкт-Петербурге в 2023 году купил ФГУП "НАМИ" без опциона обратного выкупа.
Автомобиль Kia Stinger - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков автомобильной марки Kia
21 апреля, 11:15
 
ЭкономикаРоссияНациональный автомобильный союзToyota MotorВ миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала