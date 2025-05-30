https://ria.ru/20250530/toyota-2020056955.html

Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт

Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 30.05.2025

Toyota не возвращалась с прямыми продажами в Россию, считает эксперт

Японский автоконцерн Toyota не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей в Россию, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:55:00+03:00

2025-05-30T18:55:00+03:00

2025-05-30T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota не возвращался с официальными прямыми продажами автомобилей в Россию, реализуемые в дилерских центрах авто идут по параллельному импорту, рассказал РИА Новости вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин. Ранее в пятницу портал "Авто Mail" сообщил о возобновлении продаж автомобилей Toyota дочерней компанией японского концерна ООО "СП Бизнес Кар". "Это не считается возвращением, потому что единственное, что можно посчитать возвращением, это начало производства автомобилей на территории Российской Федерации... Конечно, это ввоз просто. Они видят, что есть поток, они видят, что есть спрос, они делают руками посредника-"дочки" небольшие поставочки автомобилей, и на рынок это никак не влияет", - сказал Шапарин. Он отметил, что это нельзя считать даже подготовкой к возврату, а единственный процесс, который может считаться таковым - это начало переговоров об обратном выкупе завода. "Все остальное - это мелочи которые ничего не меняют вообще", - добавил эксперт. РИА Новости направило запрос в ООО "СП Бизнес Кар". Автомобильный завод японского концерна в Санкт-Петербурге в 2023 году купил ФГУП "НАМИ" без опциона обратного выкупа.

https://ria.ru/20250524/vozvraschenie-2018810672.html

https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html

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экономика, россия, национальный автомобильный союз, toyota motor, в мире, япония