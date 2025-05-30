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Агент Киева планировал устроить взрыв в людном месте в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
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16:24 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/terakt-2020012643.html
Агент Киева планировал устроить взрыв в людном месте в Москве
Агент Киева планировал устроить взрыв в людном месте в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
Агент Киева планировал устроить взрыв в людном месте в Москве
Самодельное взрывное устройство обнаружено в схроне в лесопарке на западе Москвы, агент Киева планировал применить ее в людном месте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:24:00+03:00
2025-05-30T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружено в схроне в лесопарке на западе Москвы, агент Киева планировал применить ее в людном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ведомстве рассказали, что в столице предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, подозреваемый задержан. Согласно сообщению СК РФ, правоохранительные органы расследуют уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении жителя Москвы. &quot;В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать &quot;схрон&quot; в лесопарке на западе Москвы&quot;, - говорится в сообщении.Подчеркивается, что данное место было незамедлительно осмотрено, там было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство. "По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Агент Киева планировал устроить взрыв в людном месте в Москве

Агент Киева планировал применить самодельное ВУ в людном месте в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство обнаружено в схроне в лесопарке на западе Москвы, агент Киева планировал применить ее в людном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве рассказали, что в столице предотвращен теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, подозреваемый задержан. Согласно сообщению СК РФ, правоохранительные органы расследуют уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении жителя Москвы.
«

"В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что данное место было незамедлительно осмотрено, там было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.
"По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", - добавляется в сообщении.
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