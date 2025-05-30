https://ria.ru/20250530/teplokhod-2020011685.html

СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 30.05.2025

СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:20:00+03:00

2025-05-30T16:20:00+03:00

2025-05-30T16:25:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, с 19 мая по 29 мая пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Отмечается, что во время круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, находившихся на борту, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.Следователем совместно с сотрудником Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.

https://ria.ru/20250529/kafe-2019787238.html

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)