СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"
СК возбудил дело после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"
Теплоход "Михаил Булгаков" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, с 19 мая по 29 мая пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Отмечается, что во время круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, находившихся на борту, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.
Следователем совместно с сотрудником Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.