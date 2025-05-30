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СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 30.05.2025
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16:20 30.05.2025 (обновлено: 16:25 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/teplokhod-2020011685.html
СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"
СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" - РИА Новости, 30.05.2025
СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"
Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:20:00+03:00
2025-05-30T16:25:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, с 19 мая по 29 мая пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Отмечается, что во время круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, находившихся на борту, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.Следователем совместно с сотрудником Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

СК возбудил дело после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТеплоход "Михаил Булгаков"
Теплоход Михаил Булгаков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Теплоход "Михаил Булгаков" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еще одно дело, об оказании небезопасных услуг, возбуждено в Москве после отравления 79 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков", сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, с 19 мая по 29 мая пассажирский теплоход совершал круиз по маршруту МоскваСанкт-Петербург — Москва. Отмечается, что во время круиза у 79 пассажиров, включая шестерых детей, находившихся на борту, были выявлены симптомы ротавирусной инфекции.
Следователем совместно с сотрудником Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, получены образцы продуктов питания, смывы с кухонных предметов и образцы питьевой воды, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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