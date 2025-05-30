https://ria.ru/20250530/t-bank-2019919750.html

Т-Банк начал долгосрочную кампанию по поддержке благотворительных фондов

Т-Банк начал долгосрочную кампанию по поддержке благотворительных фондов - РИА Новости, 30.05.2025

Т-Банк начал долгосрочную кампанию по поддержке благотворительных фондов

Т-Банк запустил долгосрочную социальную инициативу поддержки фондов "Курс добра", сообщает банк. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:04:00+03:00

2025-05-30T11:04:00+03:00

2025-05-30T11:04:00+03:00

россия

санкт-петербург

татьяна полякова

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915538022_266:544:2654:1887_1920x0_80_0_0_c2293ecb1ff1cfb3dd404d11140038ac.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Т-Банк запустил долгосрочную социальную инициативу поддержки фондов "Курс добра", сообщает банк. Как отмечается в пресс-релизе, в основе "Курса добра" – долгосрочная поддержка системных и инфраструктурных проектов благотворительных фондов России и механика удвоения пожертвований со стороны банка — без каких-либо ограничений по сумме пожертвований и сроков проекта. "Курс добра" будет проходить в формате эстафеты. Банк будет приглашать к участию в инициативе отобранные им фонды-партнеры для реализации их ключевых масштабных проектов. Банк удвоит все пожертвования своих клиентов в эти фонды, которые сделаны с дебетовых и кредитных карт и с помощью сервиса моментальных платежей T-Pay. Через каждые два месяца фонды, участвующие в проекте, будут меняться по принципу ротации. "Курс добра" — это проект, который выстраивает долгосрочную систему поддержки некоммерческих организаций (НКО) с удвоением и вовлечением миллионов частных жертвователей и корпоративных игроков, отмечают банке. Т-Банк будет решать одну большую системную задачу каждого фонда-участника. Например, оснащение оборудованием больниц, создание специализированных центров в регионах и другие. "Большинство существующих программ удвоения — разовые истории, привязанные к праздникам или громкой новости. Т-Банк, запуская “Курс добра”, начинает марафон ― без срока окончания, без ограничений по сумме при удвоении, с постоянной ротацией фондов. Впервые выстраивается воронка привлечения людей в благотворительность на миллионы человек", – отметила руководитель отдела стратегических социальных проектов банка Татьяна Полякова. Она отметила, что цель "Курса добра" ― растить новых жертвователей, приучать их к регулярности, и показывать, что роль бизнеса должна быть шире призывов жертвовать в фонды. Подчеркивается, что клиенты будут получать отчетность о том, что сделано и на что пошли их деньги, видеть конкретные результаты. В свою очередь, банк будет активно рассказывать своим клиентам, на какой проект собирают пожертвования, почему это важно, как это устроено. Один из ключевых акцентов - на разрушение стереотипов, существующих в благотворительности. Первым участником марафона станет благотворительный фонд "Жизнь как чудо", который обеспечивает лекарствами и лечением детей с тяжелыми заболеваниями печени, развивает раннюю диагностику и поддерживает исследования, а также оснащает больницы современным оборудованием. "Заболевания печени легко маскируются под другие болезни, а еще их сложно диагностировать. Благодаря "Курсу добра" мы сможем поставить в больницы аппараты, которые облегчат работу врачей и помогут сразу многим детям вовремя получить правильное лечение", -- приводятся в пресс-релизе слова директора фонда Анастасии Черепановой. Собранные за два месяца средства будут удвоены Т-Банком и направлены на закупку оборудования для ранней диагностики наследственных заболеваний печени у детей в более чем 30 перинатальных центров и больниц по всей стране. Следующими фондами-партнерами в "Курсе добра" станут "Антон тут рядом" (с проектом по созданию первого ресурсного центра для детей, подростков и взрослых с аутизмом в Санкт-Петербурге) и "Вера" (с проектом по обеспечению уходом на дому неизлечимо больных детей и взрослых в восьми регионах России).

https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html

https://ria.ru/20250521/kiberbezopasnost-2018239925.html

https://ria.ru/20250506/t-bank-2015245773.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, татьяна полякова, т-банк (ао «тинькофф банк»)