Рейтинг@Mail.ru
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:04 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/svo-2020060629.html
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО
Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:04:00+03:00
2025-05-30T19:04:00+03:00
надежные люди
сво
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_63dee77346a2f9577154326e36ca8df1.jpg
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил вуз. "Дизельные генераторы, набор инструментов, продукты питания, медикаменты и теплые вещи будут доставлены бойцам казачьей бригады "Терек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сбором гуманитарного груза, а также организационными вопросами занимался Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ. "Инициатива является частью всероссийской акции "Вузы для фронта", в рамках которой университеты оказывают помощь военнослужащим. Студенты и преподаватели активно участвуют в сборе необходимых вещей, поддерживая тех, кто находится сейчас на передовой", - отметили в вузе.
https://ria.ru/20250530/pomosch-2020001510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997497413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_481cf950d1595c13bc77a4cd82633391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сво, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, СВО, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО

Из Кабардино-Балкарского госуниверситета отправили гуманитарный груз в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил вуз.
"Дизельные генераторы, набор инструментов, продукты питания, медикаменты и теплые вещи будут доставлены бойцам казачьей бригады "Терек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сбором гуманитарного груза, а также организационными вопросами занимался Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ.
"Инициатива является частью всероссийской акции "Вузы для фронта", в рамках которой университеты оказывают помощь военнослужащим. Студенты и преподаватели активно участвуют в сборе необходимых вещей, поддерживая тех, кто находится сейчас на передовой", - отметили в вузе.
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Кировским бойцам доставили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Вчера, 15:49
 
Надежные людиСВОКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала