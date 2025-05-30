https://ria.ru/20250530/svo-2020060629.html

Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО

Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2025

Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО

Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:04:00+03:00

2025-05-30T19:04:00+03:00

2025-05-30T19:04:00+03:00

надежные люди

сво

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил вуз. "Дизельные генераторы, набор инструментов, продукты питания, медикаменты и теплые вещи будут доставлены бойцам казачьей бригады "Терек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сбором гуманитарного груза, а также организационными вопросами занимался Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ. "Инициатива является частью всероссийской акции "Вузы для фронта", в рамках которой университеты оказывают помощь военнослужащим. Студенты и преподаватели активно участвуют в сборе необходимых вещей, поддерживая тех, кто находится сейчас на передовой", - отметили в вузе.

https://ria.ru/20250530/pomosch-2020001510.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сво, кабардино-балкарская республика (кбр)