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Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО
Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:04:00+03:00
2025-05-30T19:04:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил вуз. "Дизельные генераторы, набор инструментов, продукты питания, медикаменты и теплые вещи будут доставлены бойцам казачьей бригады "Терек", - говорится в сообщении. Уточняется, что сбором гуманитарного груза, а также организационными вопросами занимался Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ. "Инициатива является частью всероссийской акции "Вузы для фронта", в рамках которой университеты оказывают помощь военнослужащим. Студенты и преподаватели активно участвуют в сборе необходимых вещей, поддерживая тех, кто находится сейчас на передовой", - отметили в вузе.
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РИА Новости
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сво, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, СВО, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Кабардино-Балкарский госуниверситет отправил гуманитарный груз в зону СВО
Из Кабардино-Балкарского госуниверситета отправили гуманитарный груз в зону СВО
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники и студенты Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) отправили гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщил вуз.
"Дизельные генераторы, набор инструментов, продукты питания, медикаменты и теплые вещи будут доставлены бойцам казачьей бригады "Терек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сбором гуманитарного груза, а также организационными вопросами занимался Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ.
"Инициатива является частью всероссийской акции "Вузы для фронта", в рамках которой университеты оказывают помощь военнослужащим. Студенты и преподаватели активно участвуют в сборе необходимых вещей, поддерживая тех, кто находится сейчас на передовой", - отметили в вузе.