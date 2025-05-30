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Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов СВО - РИА Новости, 30.05.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:58 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/svo-2019985810.html
Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов СВО
Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов СВО - РИА Новости, 30.05.2025
Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов СВО
Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин при поддержке Народного фронта объявил старт сбора для участников спецоперации на купянском направлении,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:58:00+03:00
2025-05-30T14:58:00+03:00
надежные люди
антон шагин
сво
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин при поддержке Народного фронта объявил старт сбора для участников спецоперации на купянском направлении, сообщили в пресс-службе организации. "Совместно с Народным фронтом и фондом "Всё для Победы!" мы объявляем сбор для бойцов на купянском направлении. Помощь формируется из официального запроса военного подразделения. Собранные средства пойдут на закупку всего необходимого для наших ребят. Им прямо сейчас требуется наша поддержка. Заранее благодарю каждого, кто примет участие в сборе", - приводятся в сообщении слова Шагина. В Народном фронте уточнили, что собранные средства пойдут на закупку квадрокоптеров, FPV-дронов, систем радиооэлектронной борьбы, радиостанций, аккумуляторов и других необходимых на фронте вещей. Как отметили в организации, это третий сбор артиста для помощи бойцам на передовой.
https://ria.ru/20250528/svo-2019657710.html
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антон шагин, сво
Надежные люди, Антон Шагин, СВО
Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов СВО

Актер Шагин и Народный фронт открыли сбор для бойцов на купянском направлении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Антон Шагин
Актер Антон Шагин - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Антон Шагин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин при поддержке Народного фронта объявил старт сбора для участников спецоперации на купянском направлении, сообщили в пресс-службе организации.
"Совместно с Народным фронтом и фондом "Всё для Победы!" мы объявляем сбор для бойцов на купянском направлении. Помощь формируется из официального запроса военного подразделения. Собранные средства пойдут на закупку всего необходимого для наших ребят. Им прямо сейчас требуется наша поддержка. Заранее благодарю каждого, кто примет участие в сборе", - приводятся в сообщении слова Шагина.
В Народном фронте уточнили, что собранные средства пойдут на закупку квадрокоптеров, FPV-дронов, систем радиооэлектронной борьбы, радиостанций, аккумуляторов и других необходимых на фронте вещей. Как отметили в организации, это третий сбор артиста для помощи бойцам на передовой.
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