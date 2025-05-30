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И по рекам, и по морям. Как развивались суда смешанного плавания

И по рекам, и по морям. Как развивались суда смешанного плавания - РИА Новости, 30.05.2025

И по рекам, и по морям. Как развивались суда смешанного плавания

В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Как на заводе "Красное Сормово" строили первые сухогрузы класса "река-море", по каким маршрутам они курсировали, и почему создание судов смешанного плавания стало возможным только во второй половине ХХ века?

2025-05-30T17:17:00+03:00

2025-05-30T17:17:00+03:00

2025-05-30T17:41:00+03:00

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Суда класса "река-море". Один из главных прорывов ХХ века в судоходстве? В начале 1960-х в СССР было построено первое судно смешанного плавания. Он могло ходить и по морям, и рекам. Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века? Для решения каких проблем были созданы суда смешанного плавания, и как они навсегда изменили судоходство. audio/mpeg

Генеральный спонсор — банк ВТБ.Как создавали суда смешанного плавания рассказала заместитель директора Музея истории завода "Красное Сормово" Маргарита Финюкова.— Маргарита Геннадьевна, почему создание судна, способного ходить и по реке, и по морю, поручили заводу "Красное Сормово"?— За 176 лет своего существования завод стал настоящим заводом-универсалом, здесь выпускали вагоны, паровозы, паровые котлы, дизельные двигатели, танки и даже стиральные машины. Но судостроение – всегда оставалось основным профилем завода. Здесь строились пароходы, теплоходы, и даже подводные лодки. Надо сказать, что к созданию судов смешанного река-море плавания сормовичи пришли не одним рывком – было несколько шагов. Первый шаг сделан в 1913 году, когда была создана самоходная баржа "Данилиха".В том году сормовские судостроители создали теплоход принципиально новой конструкции – самоходную мелкосидящую баржу "Данилиха" грузоподъёмностью 2000 тонн. В мелководье, имея на борту 800 тонн груза и осадку всего около 1 метра, она свободно доходила по Оке и её притоку реке-Москве от Нижнего Новгорода до Москвы. Этого не могли сделать суда другого типа. "Данилиха" и стала прототипом современных теплоходов смешанного "река-море" плавания.Главным конструкторским центром нового "река-море" судостроения стал завод "Красное Сормово" и его конструкторское бюро. Главным конструктором завода с 1947 по 1961 год был профессор Вячеслав Михайлович Керичев. Затем на этом посту его сменил Альберт Александрович Животовский, который возглавлял отдел главного конструктора завода в течение 30 лет.— Почему изобретение судов класса "река-море" стало возможным только во второй половине ХХ века?— Сама идея создания судов смешанного "река-море" плавания давно витала в головах судостроителей и эксплуатационников, особенно речников. Речникам очень хотелось получить возможность принять участие в морских перевозках с выходом в иностранные порты. В общем, идея была. Потребность в её осуществлении тоже была, а вот решение приняться за её практическое осуществление принадлежит сормовичам.Сложность решения задачи заключалась еще и в том, что, поскольку суда класса "река-море" будут эксплуатироваться и в речных, и в морских условиях, они должны соответствовать одновременно и правилам Речного Регистра РСФСР, и правилам Морского Регистра СССР. А правила эти во многом отличались друг от друга, в чём-то не стыковались между собой, а в чём-то были и противоречивыми. Правила Морского Регистра были значительно более жёсткими в части прочности судовых конструкций, требовали расширенного количества и номенклатуры аварийно-спасательного оборудования, а вот санитарно-гигиенические требования были более жёсткими у речников. Требования по оборудованию судов сигнально-отличительными огнями у речников и моряков вообще не стыковались между собой.Эксплуатация судна, построенного на класс Морского Регистра, в речных условиях была бы нерентабельной из-за малой грузоподъёмности в расчёте на тонну водоизмещения. В то же время суда смешанного "река-море" плавания должны быть обязательно сертифицированы Морским Регистром СССР – признанным сертификационными обществами во всём мире. Это позволит судам смешанного плавания эксплуатироваться в международных водах и заходить в иностранные порты. Поэтому надо было добиваться введения в правила Морского Регистра СССР дополнительного класса судов смешанного плавания.Сложности добавляло и то, что Министерство морского флота не очень было заинтересовано делиться с речниками своими грузоперевозками. Ведь от возможности бесперевалочно возить грузы из внутренних районов страны в иностранные порты выигрывали бы в основном речники.Поскольку инициатива создания судов смешанного района плавания возникла так сказать "снизу", без соответствующих директивных указаний "сверху", решение всех вопросов представляло дополнительные трудности.— С каких проектов начинялось развитие судов смешанного плавания?— Проекты 781 и 791. На них отработали все вопросы, связанные с условиями эксплуатации будущих судов смешанного плавания.Так сормовскими конструкторами под руководством профессора Керичева был разработан проект 781 грузового судна грузоподъёмностью 2000. Судно отличались повышенной прочностью корпуса. Изюминка заключалась в том, что построенные по этому проекту суда, получившие название "Балтийский", имели свойственную для речных судов плоскую форму днища и небольшую осадку – чуть более 3 метров. Такие параметры корпуса позволяли этим судам эксплуатироваться и в речных условиях.Проект 781 "Балтийский" был утвержден в мае 1959 года, а головное судно "Балтийский-1" было построено и спущено на воду на судостроительном заводе, в старинном русском городе на реке Клязьма, Гороховце, в 1962 году. Строительство судов этого проекта велось на двух заводах – в Гороховце и в Калининграде на заводе "Янтарь". С 1962 по 1967 было построено 10 судов.Эксплуатация судов проекта 781 позволила решить все вопросы, связанные с их плаванием по морям и по рекам. Судам этого проекта и последующим судам смешанного плавания было разрешено плавать в морских условиях с удалением до 200 миль от берега и совершать морские переходы в пределах 400 миль между портами – убежищами – при состоянии моря до 6 баллов и высоте волны до 5 метров. Результатом всего этого стало появление в правилах Морского Регистра СССР дополнительного класса судов смешанного плавания.Первые построенные по этому проекту серийные суда эксплуатировались на линии Стокгольм – Пехлеви, перевозя грузы из Балтийского моря по Волге и Каспийскому морю в Иран. За большой вклад в проектирование речных судов и судов смешанного "река-море" плавания Вячеслав Михайлович Керичев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного знамени и медалями.— А какие особенности были у проекта № 791?— Суда данного проекта получили название "Волго-Балт", он был утвержден в декабре 1959 года, а головное судно сошло со стапеля завода "Красное Сормово" в 1962 году, через два года после ухода из жизни своего создателя Вячеслава Михайловича Керичева и, этот сухогрузный теплоход по справедливости назвали "Профессор Керичев". Район плавания судов проекта 791 – Азовское море; Балтийское море — Ботнический, Финский, Рижский заливы, 20-мильная прибрежная зона вдоль южного и восточного побережья от порта Таллин до Кильского канала; Белое море — Онежская, Двинская, Кандалакшская губы, а также 20-мильная прибрежная зона. Плавание допускается на волнении до 5 баллов при высоте волны до 2,5 метров и при удалении от мест — убежищ до 50 миль. — Совершенствование судов смешанного плавания продолжалось? — В 1966 году сормовичи создали проект 1557 грузового сухогрузного теплохода грузоподъёмностью 2700 тонн. Он получил название "Сормовский" и стал первым проектом, разработанным в полном соответствии с правилами Морского Регистра. За решение этой сложной задачи взялся коллектив заводских конструкторов во главе с Альбертом Абрамовичем Животовским – молодым, инициативным и энергичным, только что назначенным главным конструктором завода.Архитектурно проекты 781, 791 и проект 1557 очень похожи. Тип судна: однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход смешанного "река-море" плавания, с двойными бортами и двойным дном, имеющий четыре трюма, с машинным отделением и двухдечной (двухэтажной) надстройкой в кормовой части. Назначение: перевозка лесоматериалов, угля, строительных материалов, минеральных удобрений и прочих насыпных несмещающихся грузов, включая зерно. Район плавания: между портами Северного, Балтийского, Каспийского, Азовского, Чёрного и Средиземного морей. В летний период — между портами тех же морей с заходом во внутренние водные пути России и Украины.У проекта 1557 была хорошая судьба. Он – настоящий рекордсмен! Суда по этому проекту строились в течение 19-ти лет на двух заводах – "Красное Сормово" и на заводе им. Володарского в Рыбинске. Всего было построено 122 единицы, 87 из них – на заводе "Красное Сормово". Это самая большая серия гражданских судов одного проекта.Головное судно проекта "50 лет Советской власти" было спущено на воду в Сормове и передано заказчику – Беломоро-Онежскому речному пароходству – в 1967 году.Высокое и стабильное качество позволило этим сормовским судам в 1982 году – впервые в отечественном судостроении! – получить Государственный знак качества.О высоком качестве и надёжности сухогрузных теплоходов проекта 1557 можно судить по такому случаю: один из теплоходов, проходя Бискайский залив, подвергся девятибалльному шторму и благополучно вышел из него, отделавшись только сдвинутым с фундамента носовым брашпилем.— Но и на этом развитие судов смешанного плавания не закончилось?— Когда проект 1557 исчерпал все свои возможности обновления, было принято решение разработать новый проект грузового судна смешанного района плавания. Им стал проект 19610, головное судно которого "Волга-4001" было построено заводом "Красное Сормово" и сдано заказчику – Беломоро-Онежскому речному пароходству в 1986 году. В последующем заводом было построено 45 сухогрузных теплоходов проекта 19610 и его модификации 19611.— Как создание судов смешанного плавания изменило судоходство в целом?— Была решена большая народно-хозяйственная задача. Благодаря внедрению в серийное строительство судов смешанного "река-море" плавания была обеспечена прямая транспортировка грузов из внутренних районов страны в порты зарубежных стран не только Европы и Африки, но и стран Дальневосточного региона. Отпала необходимость переваливать грузы из речных судов в морские, загружать складские помещения в портах; значительно ускорилась доставка грузов получателям.— Суда смешанного плавания и сегодня не теряют актуальности. Завод "Красное Сормово" продолжает их выпускать?— Прошли годы, а созданный более полувека назад по инициативе сормовичей класс судов смешанного "река-море" плавания по-прежнему является одним из самых востребованных в отечественном судостроении.Все современные сормовские суда – танкеры, сухогрузы, пассажирские лайнеры – являются судами смешанного река-море плавания.Не будет преувеличением сказать, что этот тип судов позволил заводу выстоять в условиях экономического кризиса, найти свою нишу в рыночных отношениях, спасти завод от развала, а коллектив обеспечить стабильными средствами для существования.Авторитетное Британское Королевское общество корабельных инженеров ежегодно составляет список "Значительные суда года", куда входят наиболее инновационные коммерческие проекты судов. Сормовские танкеры и сухогрузные теплоходы входили в этот список восемь раз.Сегодня маршруты сормовских судов смешанного река-море плавания пролегают – по Средиземному морю, Чёрному, Азовскому и Каспийскому, морям Атлантики, Индийского океана, Мраморному морю, по Северному морскому пути. А также по рекам Волга, Дон, Нева, Колыма.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefwWat

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