Жительницу Москвы будут судить за пособничество отмыванию денег в Приморье
Жительницу Москвы будут судить за пособничество преступной группе в Приморье
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Москвы, которая обвиняется в пособничестве преступной группе, занимавшейся отмыванием денег в Приморье, сообщает региональная прокуратура.
В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В следственном управлении СК по региону уточняли, что ущерб от схемы превысил три миллиарда рублей. Эти трое и другие обвиняемые находятся под стражей. Арестовано имущество фигурантов дела на сумму более 167 миллионов рублей.
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"В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Москвы, являющейся пособницей Антона Семикина - лидера преступного сообщества, специализирующегося на легализации и отмывании денежных средств. Она обвиняется по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигурантка 1978 года рождения с апреля по ноябрь 2022 года подыскивала лизинговые организации, предоставляла офис, проводила переговоры между участниками рынка, содействовала оформлению между аффилированными лицами договоров купли-продажи 11 единиц техники в лизинг.
В результате участники преступного сообщества незаконно завладели более чем 145 миллионами рублей, принадлежащими лизинговой организации.
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В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась от органов предварительного расследования. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Ранее заключенное с обвиняемой досудебное соглашение о сотрудничестве расторгнуто. Вину она не признала.
"Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура.
Уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества находится на рассмотрении в суде.