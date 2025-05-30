https://ria.ru/20250530/sud-2019887815.html

Жительницу Москвы будут судить за пособничество отмыванию денег в Приморье

Жительницу Москвы будут судить за пособничество отмыванию денег в Приморье - РИА Новости, 30.05.2025

Жительницу Москвы будут судить за пособничество отмыванию денег в Приморье

Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Москвы, которая обвиняется в пособничестве преступной группе, занимавшейся отмыванием денег РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T04:41:00+03:00

2025-05-30T04:41:00+03:00

2025-05-30T04:41:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Москвы, которая обвиняется в пособничестве преступной группе, занимавшейся отмыванием денег в Приморье, сообщает региональная прокуратура. В 2023 году правоохранители сообщали, что Антон Семикин, Александр Крикун, Марк Прибылев и другие приморцы не позднее февраля 2017 года объединились для отмывания преступных доходов. В следственном управлении СК по региону уточняли, что ущерб от схемы превысил три миллиарда рублей. Эти трое и другие обвиняемые находятся под стражей. Арестовано имущество фигурантов дела на сумму более 167 миллионов рублей. "В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Москвы, являющейся пособницей Антона Семикина - лидера преступного сообщества, специализирующегося на легализации и отмывании денежных средств. Она обвиняется по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурантка 1978 года рождения с апреля по ноябрь 2022 года подыскивала лизинговые организации, предоставляла офис, проводила переговоры между участниками рынка, содействовала оформлению между аффилированными лицами договоров купли-продажи 11 единиц техники в лизинг. В результате участники преступного сообщества незаконно завладели более чем 145 миллионами рублей, принадлежащими лизинговой организации. В ходе расследования обвиняемая, которой суд назначил домашний арест, скрылась от органов предварительного расследования. Ее задержали в Белоруссии при пересечении границы по поддельному паспорту гражданина РФ и экстрадировали в Россию. Ранее заключенное с обвиняемой досудебное соглашение о сотрудничестве расторгнуто. Вину она не признала. "Уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - отмечает прокуратура. Уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества находится на рассмотрении в суде.

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https://ria.ru/20240923/primore-1974152389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, москва, следственный комитет россии (ск рф)