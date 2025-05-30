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"Вопрос 30 дней". Готовится удар по сторонникам России в Европе

"Вопрос 30 дней". Готовится удар по сторонникам России в Европе - РИА Новости, 30.05.2025

"Вопрос 30 дней". Готовится удар по сторонникам России в Европе

Власти Молдавии, преследуя тех, кто хоть сколько-нибудь симпатизирует Москве, дошли до оправдания фашизма. Местные наблюдатели отмечают, что сейчас для... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:00:00+03:00

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2025-05-30T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии, преследуя тех, кто хоть сколько-нибудь симпатизирует Москве, дошли до оправдания фашизма. Местные наблюдатели отмечают, что сейчас для президента Майи Санду главное — победить на парламентских выборах. О последствиях своих действий она задумается потом. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Отпуск за свой счетНад башканом (главой) Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул нависла угроза отставки: 25 мая исполнилось 60 дней с тех пор, как она в последний раз была на работе. По закону этого достаточно для увольнения, утверждает ее адвокат Сергей Морару."Возникает обстоятельство, прописанное в части 4 статьи 71 Уложения Гагаузии. Там, в частности, говорится: если в течение 60 дней лицо, занимающее должность башкана, не может выполнять свои обязанности, то должность может быть объявлена вакантной. Но для этого суд должен подтвердить, что лицо, занимающее должность башкана, не может исполнять свои обязанности в течение 60 дней. <…> Суд не может самостоятельно инициировать этот процесс, кто-то должен подать соответствующее обращение. Это может быть любое заинтересованное лицо", — поясняет молдавское издание Nokta Live.Напомним, Гуцул задержали 25 марта при попытке улететь в Турцию. Под домашним арестом она пробудет как минимум до 13 июня. Власти Молдавии обвиняют Гуцул в незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". За это политику грозит от шести до десяти лет тюрьмы.Следует отметить, что президент Молдавии Майя Санду сразу после избрания Гуцул главой автономии отказалась признавать ее победу и придерживается этой позиции до сих пор. Например, по конституции башкан должен заседать в правительстве республики, но с 2023-го этого ни разу не произошло. По мнению Гуцул, нынешнее уголовное преследование — попытка Санду окончательно от нее избавиться.Тем не менее председатель заксобрания Гагаузии Дмитрий Константинов уверен, что уволить башкана "за прогулы" не получится. "Отстранение возможно только в том случае, если будет принято окончательное решение судебной инстанции. Только тогда народное собрание Гагаузии примет решение о новых выборах. Других законных путей просто нет", — объяснил Константинов.Вместе с тем он предположил, что многие "горячие головы" пытаются спровоцировать у гагаузов агрессию, чтобы затем применить репрессии. Но этому плану, по его словам, не суждено сбыться. "Я вас хочу заверить, что наши люди понимают, в какую беду они попали и чего ждут наши недруги. В такие времена они становятся еще более сплоченными", — подчеркнул спикер парламента Гагаузии.Примечательно, что Кишинев провоцирует Комрат не только давлением на Гуцул. Так, МИД Молдавии отобрал у Константинова дипломатический паспорт. Поводом стал его визит в Москву в апреле 2024-го. Чуть больше года потребовалось для того, чтобы Константинов смог доказать в суде незаконность решения ведомства — 22 мая один из районных судов Кишинева постановил вернуть ему документ.Свой — чужой"Ситуация, которая возникла сейчас с башканом Гагаузии, не может нас не беспокоить, —заявил посол России в Молдавии Олег Озеров. — Мы рассчитываем на то, что все-таки будет найден разумный и юридически выверенный выход из этой ситуации, который позволит сохранить ту политическую конструкцию, которая не так просто вырабатывалась в Молдавии. Те законы, в том числе закон 1994 года об особом статусе Гагаузии, тоже были результатом очень серьезных политических процессов. Их обрушение, как мне представляется, создало бы риски для стабильности самой Молдавии".Между тем борьба режима Санду с оппозицией плотно связана с внешней политикой страны. Официальный Кишинев во всем поддерживает Украину, Евросоюз и США. Противники властей, напротив, хотят развивать отношения с Россией.Гуцул не стала исключением. Как известно, в прошлом году она вместе с партией "Шор" и рядом других организаций была на учредительном съезде блока "Победа" в Москве. Коалиция собиралась принять участие в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. Однако Санду успела принять законы, которые полностью исключают из предвыборной борьбы любые организации, связанные с Иланом Шором, основателем партии "Шор". Власти Молдавии утверждают, что таким образом не избавляются от конкурентов, а защищают страну якобы от агрессивных планов России, использующей оппозиционеров как своих агентов влияния.Борьба с Москвой и всем, что с ней хоть как-то связано, уже довела Кишинев до межнационального скандала. В новом учебнике истории для 12-го класса оправдываются действия румынских войск в годы Второй мировой войны, а солдаты Красной армии названы оккупантами. Власти Молдавии проигнорировали возмущение российских коллег. Однако в дело вмешалась местная еврейская община, чьи представители заявили о недопустимости обеления убийц 300 тысяч евреев. В результате Минобразования страны согласилось провести консультации с недовольными согражданами, но те уже готовят заявление в суд.Финишный рывокПолитический аналитик Дмитрий Кисеев отмечает, что поправка в уложение Гагаузии, при помощи которой Санду может избавиться от Гуцул, была внесена в прошлом году. Но сделали это не сторонники президента Молдавии, а противники."В прошлом году Гуцул уже была под следствием, поэтому депутаты решили подстраховаться, чтобы автономия не оказалась обезглавленной. Несмотря на то что в законе не указано, кто именно должен обратиться в суд, скорее всего, это сделают либо члены парламента Гагаузии, либо Госканцелярия — представители президента Молдавии. Как бы там ни было, у суда будет 30 дней на рассмотрение заявления. В случае утвердительного решения последнее слово останется за парламентом. Он либо утвердит отставку башкана, и тогда через три месяца пройдут выборы нового главы Гагаузии, либо провалит ее. В последнем случае образуется вакуум власти", — объясняет Кисеев.При этом, указывает он, в случае досрочных выборов следующим башканом вновь может стать представитель Шора. Несмотря на то что связь с бизнесменом запрещена, кандидаты просто не будут ее афишировать. Кроме того, высокие шансы на победу у бывшей главы автономии Ирины Влах, если она захочет вернуться в должность. Что касается сторонников Санду, то в Гагаузии победить они не смогут.Политолог Игорь Тулянцев считает, что Санду давит на Гуцул в рамках общей стратегии работы с оппозицией. "Президент Молдавии может пойти на все ради удержания власти. Она исходит не из каких-то далекоидущих планов по развитию государства, а из своих ежеминутных потребностей. Санду не думает о последствиях, а представители ЕС во всем ее поддерживают", — говорит Тулянцев.Сейчас Санду активно готовится к парламентским выборам, напоминает эксперт. В условиях честного голосования у ее партии "Действие и солидарность" нет шансов самостоятельно сформировать правительство. Но президент на это и не рассчитывает. "Санду знает, что нужно фальсифицировать результаты. Вопрос, будет ли кто-то протестовать. Благодаря политическим репрессиям ей удалось запугать значительную часть оппозиции, которая уже выстроилась в очередь в ее кабинет, чтобы получить разрешение попасть в следующий созыв парламента", — отмечает политолог.Вместе с тем он призывает молдавскую оппозицию не отчаиваться. По его мнению, режим олигарха Владимира Плахотнюка был еще более жестоким, однако в конце концов рухнул.

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в мире, гагаузия, молдавия, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, политика