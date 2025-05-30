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В США арестовали сотрудника военной разведки - РИА Новости, 30.05.2025
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16:33 30.05.2025 (обновлено: 17:47 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ssha-2020014852.html
В США арестовали сотрудника военной разведки
В США арестовали сотрудника военной разведки - РИА Новости, 30.05.2025
В США арестовали сотрудника военной разведки
Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:33:00+03:00
2025-05-30T17:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства, сообщило в пятницу министерство юстиции США.По данным ведомства, Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.Как уточняется, подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.Министерство юстиции отмечает, что задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.
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в мире, сша, фбр
В мире, США, ФБР
В США арестовали сотрудника военной разведки

Сотрудника военной разведки США арестовали за попытку передать секретные данные

© Getty Images / Scott OlsonАгенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / Scott Olson
Агенты ФБР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства, сообщило в пятницу министерство юстиции США.
По данным ведомства, Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.
© Фото : соцсетиНатан Лаатч
Натан Лаатч - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : соцсети
Натан Лаатч
Как уточняется, подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.
Министерство юстиции отмечает, что задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.
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