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В США арестовали сотрудника военной разведки
В США арестовали сотрудника военной разведки - РИА Новости, 30.05.2025
В США арестовали сотрудника военной разведки
Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:33:00+03:00
2025-05-30T16:33:00+03:00
2025-05-30T17:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства, сообщило в пятницу министерство юстиции США.По данным ведомства, Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.Как уточняется, подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.Министерство юстиции отмечает, что задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фбр
В США арестовали сотрудника военной разведки
Сотрудника военной разведки США арестовали за попытку передать секретные данные
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства, сообщило в пятницу министерство юстиции США.
По данным ведомства, Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР
получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.
Как уточняется, подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.
Министерство юстиции отмечает, что задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.