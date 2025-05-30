https://ria.ru/20250530/ssha-2020014852.html

В США арестовали сотрудника военной разведки

В США арестовали сотрудника военной разведки - РИА Новости, 30.05.2025

В США арестовали сотрудника военной разведки

Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:33:00+03:00

2025-05-30T16:33:00+03:00

2025-05-30T17:47:00+03:00

в мире

сша

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020036153_0:0:2460:1385_1920x0_80_0_0_13ebcc776713d84828ca50008b230688.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства, сообщило в пятницу министерство юстиции США.По данным ведомства, Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.Как уточняется, подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.Министерство юстиции отмечает, что задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997493803.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, фбр