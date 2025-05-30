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СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины
СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины
США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле, сообщает журнал Atlantic. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:39:00+03:00
2025-05-30T08:39:00+03:00
2025-05-30T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США не планируют направлять делегацию на вероятные переговоры между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле, сообщает журнал Atlantic. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "США не планируют направлять делегацию", - говорится в сообщении журнала. При этом, как отмечает Atlantic, президент США Дональд Трамп хочет увидеть подвижки в процессе урегулирования на Украине. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019891891.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ: США не планируют направлять делегацию на переговоры России и Украины
Atlantic: США не будут посылать делегацию на переговоры России и Украины 2 июня