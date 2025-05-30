https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2020046308.html

Спецоперация, 30 мая: освобождена Кондрашовка в Харьковской области

Спецоперация, 30 мая: освобождена Кондрашовка в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025

Спецоперация, 30 мая: освобождена Кондрашовка в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области, ВСУ за неделю потеряли до 9420 военных, ПВО сбила ночью 27 беспилотников над... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:25:00+03:00

2025-05-30T18:25:00+03:00

2025-05-30T18:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр хинштейн

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области, ВСУ за неделю потеряли до 9420 военных, ПВО сбила ночью 27 беспилотников над Белгородской и Курской областями, в Курске после атаки дрона ранен мужчина. ВС России взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области Российская войска взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ за неделю составили до 9420 человек. За прошедшие семь дней ВС РФ взяли под контроль 13 населенных пунктов, сбили украинский самолет МиГ-29, 30 авиабомб JDAM, а также 1439 беспилотников, из них 907 – вне зоны СВО. ВС России нанесли удары по украинским объектам в ответ на атаки ВСУРоссийские войска с 24-го по 30-е мая в ответ на массированные атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли 5 групповых и 2 массированных удара по предприятиям ОПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Цели ударов достигнуты, все назначенные военные объекты киевского режима поражены, отметили в Минобороны. ПВО сбила 27 БПЛА над Россией за ночьРоссийские средства ПВО уничтожили с вечера четверга по утро пятницы 27 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью было сбито 15 дронов, над Курской - 12. С 8.00 до 11.00 мск ПВО сбила еще три дрона над Белгородской областью и один – над Курской. Курск атакован беспилотниками, ранен мужчина Курск атакован беспилотниками, 27-летний мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями, обломки БПЛА повредили здание горбольницы и многоквартирные дома, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом - 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали. Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы №1 - в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Также Хинштейн сообщил, что в результате падения обломков беспилотников есть повреждения многоквартирных домов. На месте работают все профильные службы. ВС России взяли под контроль большую часть харьковского Редкодуба Российская армия вяла под контроль большую часть населенного пункта Редкодуб в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В Редкодубе ВС РФ овладели большей частью населенного пункта. В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области. По состоянию на вечер 29 мая 2025 года, под наш контроль перешел практически весь населенный пункт", - сообщил Марочко. Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле, заявили в МИДРоссия надеется, что Украина всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного решения кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. "Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, это вновь подтвердил президент Путин, выступив 10 мая с инициативой возобновления прямых переговоров с Киевом, прерванных весной 2022 года", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Он отметил, что "состоявшаяся в Стамбуле встреча представителей России и Украины позволила договориться о ряде практических шагов по урегулированию, намечена следующая встреча в Стамбуле в ближайшее время". "Надеемся, что киевские власти на этот раз всерьез подойдут к этим переговорам и воспользуются возможностью для достижения мирного решения кризиса", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html

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