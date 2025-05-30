https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019892526.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 30.05.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T06:16:00+03:00

2025-05-30T06:16:00+03:00

2025-05-30T06:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

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андрей марочко

владимир путин

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ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска продолжают развивать успех после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного вблизи границы РФ. Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции ВФУ в районах Отрадного и Бологовки", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения от противника Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, отрадное, андрей марочко, владимир путин