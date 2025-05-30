https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889602.html

ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 30.05.2025

ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:17:00+03:00

2025-05-30T05:17:00+03:00

2025-05-30T05:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-8 амтш