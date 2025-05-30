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ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 30.05.2025
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05:17 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889602.html
ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 30.05.2025
ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:17:00+03:00
2025-05-30T05:17:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны России. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-8 амтш
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-8 АМТШ
ВКС уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группы Юг

© Минобороны РоссииВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Минобороны России
Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ударная группа Воздушно-космических сил России уничтожила бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны России.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28нм "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
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БезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НММи-8 АМТШ
 
 
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