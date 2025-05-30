https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889215.html

Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области

Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2025

Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T05:09:00+03:00

2025-05-30T05:09:00+03:00

2025-05-30T05:09:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки оператором БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, используемый для укрытия личного состава украинских вооруженных формирований. FPV-дрон с боевой частью нанес точное попадание, что привело к уничтожению объекта и ликвидации до пяти находившихся внутри неонацистов", - сообщили в военном ведомстве. "Работаем по целям: живая сила, блиндажи, техника - естественно, ищем и уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета FPV-дронов с позывным "Харон". Как отметили в Минобороны, 42-я гвардейская дивизия группировки войск "Днепр" продолжает активно применять FPV-дроны при выполнении боевых задач в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность этих средств поражения против противника.

https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире