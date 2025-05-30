https://ria.ru/20250530/spetsoperatsiya-2019889215.html
Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области
Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2025
Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области
Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T05:09:00+03:00
2025-05-30T05:09:00+03:00
2025-05-30T05:09:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки оператором БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, используемый для укрытия личного состава украинских вооруженных формирований. FPV-дрон с боевой частью нанес точное попадание, что привело к уничтожению объекта и ликвидации до пяти находившихся внутри неонацистов", - сообщили в военном ведомстве. "Работаем по целям: живая сила, блиндажи, техника - естественно, ищем и уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета FPV-дронов с позывным "Харон". Как отметили в Минобороны, 42-я гвардейская дивизия группировки войск "Днепр" продолжает активно применять FPV-дроны при выполнении боевых задач в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность этих средств поражения против противника.
https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Расчет FPV-дронов уничтожил группу украинских военных в Запорожской области
Расчет FPV-дронов группы Днепр уничтожили военных ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил группу военнослужащих ВСУ, поразив укрепленный блиндаж противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки оператором БПЛА был обнаружен тщательно замаскированный блиндаж, используемый для укрытия личного состава украинских вооруженных формирований. FPV-дрон с боевой частью нанес точное попадание, что привело к уничтожению объекта и ликвидации до пяти находившихся внутри неонацистов", - сообщили в военном ведомстве.
"Работаем по целям: живая сила, блиндажи, техника - естественно, ищем и уничтожаем", - рассказал журналистам начальник расчета FPV-дронов с позывным "Харон".
Как отметили в Минобороны, 42-я гвардейская дивизия группировки войск "Днепр" продолжает активно применять FPV-дроны при выполнении боевых задач в зоне СВО, демонстрируя высокую эффективность этих средств поражения против противника.